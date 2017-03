Szabadságot ad, de a szegényeket megszívatja Trump egészségügyi reformja

Előálltak a republikánusok azzal az egészségbiztosítási reformjavaslatukkal, amivel lecserélnék az Obamacare-t, amit végig támadtak Barack Obama elnöksége alatt, és aminek lebontása Donald Trump egyik legfontosabb kampányígérete volt.

A most nyilvánosságra hozott törvényjavaslatot a demokraták támadják, de a republikánusokon belül is vannak nézetkülönbségek, és többen azt is kiemelték, hogy egyelőre nem ismerni a várható költségeket. A javaslatot szerdán tárgyalja majd két képviselőházi bizottság, még a költségvetési hatások elemzése is hátra van, és most kezdődik csak a nyilvános vita.

Trump már belengette

Trump végig azzal kampányolt, hogy az Obamacare egy katasztrófa, és megválasztása után hamar lecseréli majd. Azonban a republikánusokat komoly kritikák érték az elmúlt hetekben, amiért nem álltak elő konkrétumokkal a saját egészségügyi reformjavaslatukról, demokraták pedig rendszeresen tiltakoztak lakossági fórumaikon. A múlt héten, még a kongresszus előtt elmondott beszéde előtt Trump úgy kommentálta a még csúszó egészségügyi reformot, hogy „senki sem tudta, hogy az egészségügy ennyire bonyolult tud lenni".

Trump a kongresszusi beszédében azt mondta, hogy az egyéni felelősségvállaláson alapuló új rendszerből sem hagynák ki azokat például, akiknek a biztosítás megkötése előtt már komoly betegségük volt. Az alacsonyabb jövedelműek ellátását célzó Medicaid esetében pedig az egyes államok kormányzói nagyobb beleszólási jogot kapnának. Trump azt is ígérte, hogy lépéseket tesz a gyógyszerárak azonnali csökkentéséért.

A kidolgozás alatt a javaslatot csak meghatározott képviselőházi bizottságok tagjai és republikánus vezetők ismerhették meg az elmúlt hetekben. A hivatalos nevén American Health Care Act néven futó javaslattal Paul Ryan házelnök szerint „csökkentenék a költségeket, versenyre késztetnék a biztosítókat, és minden amerikainak biztosítanának minőségi, elérhető egészségbiztosítást." Ryan szerint az átmeneti időszak alatt sem húznák ki senki alól a szőnyeget.

Miről szól ez az egész?

A tervezetről szóló összefoglalók szerint három lényeges ponton módosulna az Obamacare:

Kvázi visszavonja azt a lehetőséget - még ha csak sokára, és csak felmenő rendszerben is -, hogy a szegényebbeknek, rászorultaknak szóló, nagy állami segítséggel működő úgynevezett Medicaid-biztosítást a tagállamok saját hatáskörben kiterjeszthették, több embernek elérhetővé téve azt

Eltörli a büntetőadót, amit annak kell fizetnie, aki nem biztosítja magát

Új adójóváírási rendszert vezet be, amelyben a kortól és keresettől is függ majd a jóváírás mértéke. Az elemzők első nyilatkozatai szerint szerint ezeket több ember veheti igénybe, de a gazdagokat leszámítva sokaknak kisebb segítséget nyújt, mint az Obamacare.

Többé-kevésbé megtart viszont két elemet:

A fiatalok 26 éves korukig maradhatnak a szülők biztosításán

A biztosítóknak tilos elutasítani vagy drágábban biztosítani az egészségügyileg problémás embereket

A Washington Post az adóügyi bizottság javaslatairól azt írja, egy olyan megoldást választottak, amely ellen a republikánusok amúgy régóta tiltakoznak - azaz, hogy a keresettől is függjön a biztosítás utáni adókedvezmény összege. Eddig a párt amellett foglalt állást, hogy csak a kor számítson. Most majd a szegényebbek és idősebbek kapnának nagyobb kedvezményt. A jóváírás kortól függően évi 2-4 ezer dollár lenne, és 75 ezer dolláros keresetig lehetne a maximumot igénybe venni, utána ezer dolláronként száz dollárral csökken az adókedvezmény.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a rendszert a munkáltatói biztosításra kivetett adó nélkül lehessen működtetni. A javaslat emellett 2025-re halasztja az Obamacare úgynevezett Cadillac-adójának bevezetését. Ez a dolgozóira legdrágább biztosítást kötő munkaadókat sarcolja majd meg.

Egyelőre becslés sincs arról, hogy ez hogy hat a költségvetésre vagy a biztosítottak számára, bár ez utóbbi a republikánusoknak soha nem is volt elsőrendű szempont, írja a Post, hozzátéve: Trump ettől függetlenül azt közölte, hogy nem lesznek olyan változások, amelyek a biztosítottak létszámát csökkentenék.

A javaslat kidolgozásában szintén részt vevő Energia- és Kereskedelmi Bizottság a Medicaidet tervezné át. A Medicaid az amerikai egészségbiztosítás egyik sajátos szelete: kifejezetten a „korlátozott forrásokkal" rendelkezőknek szól, a tagállamok saját hatáskörben dönthetik el, náluk ki számít annak. Ebben nagyjából 70 millió amerikai vesz részt, ők tényleg a legrászorulóbbak, és csak a legszükségesebb ellátásukhoz járul hozzá a központi állam úgy, hogy a tagállamnak adja a pénzt. Az Obamacare a rászorultsági feltételeket enyhítette kicsit, megadva a tagállamoknak a lehetőséget, hogy így kiterjesszék a programot.

Ez ügyben mást akarnak a kiterjesztésben részt vevő medicaides tagállamok, mint a többiek. A módosítási javaslatot tehát úgy kellett most elkészíteni, hogy az egészet eleve nem különösebben szerető republikánusoknak is jó legyen, másrészt senki ne járjon sokkal rosszabbul, mint a „másik oldal".

A javaslat szerint 2020 után a központi állam már csak azok után a biztosítottak után adna Medicaid-pénzt a tagállamoknak, akik a határidő idején a programban voltak, vagyis új belépőkre már nem. Annak a 19 államnak, amely nem csatlakozott az egész rendszerhez, a javaslat 10 milliárd dollárt adna öt évre elosztva, ezt az egészségügyekre kellene költeniük. Azt is mondják az elemzők, hogy a tagállamok a mostaninál nagyobb szabadságot kapnak majd.

Vannak még nézetkülönbségek

A Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer jelezte, hogy Trump már alig várja, hogy együtt dolgozzon a kongresszus két házával az Obamacare visszavonásán és lecserélésén. Maga Trump egyelőre a Twitteren, vagy nyilvánosan nem kommentálta a konkrét tervezetet.

A republikánusokon belül sem teljes az egyetértés a javaslatról, amihez 218 kongresszusi képviselő kell a képviselőházban, és 51 szenátor a szenátusban. A republikánus vezetők az elmúlt hetekben nagy erőkkel próbálták meggyőzni a politikusaikat a javaslatról. A Fehér Ház is szervezett pénteken egy nagyobb találkozót, és többek között Ryan, valamint az érintett bizottsági elnökök is konferenciahívást tartottak szombaton.

A CNN szerint továbbra is maradtak nézetkülönbségek a konzervatív és mérsékeltebb politikusok között, illetve a mérsékeltek és olyan törvényhozók között, akiknek az államában már az Obamacare alatt kiterjesztették a Medicaidet.

A javaslatot bíráló több demokrata szerint a tervezet szembemenne Trump ígéreteivel, mert több millió amerikaitól elvenné az egészségbiztosítás lehetőségét, és a biztosítótársaságokat helyezné újra helyzetbe.

Két érintett képviselőházi bizottság is szerdán vizsgálja majd meg a tervezetet, és utána kezdődik majd meg a vita a részletekről.