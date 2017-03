Kína a rakétatesztek leállítására szólította fel Phenjant

Kína azt javasolta szerdán, hogy Észak-Korea függessze fel nukleáris és rakétakísérleteit, cserébe azért, hogy az Egyesült Államok és Dél-Korea felfüggeszti évenként megrendezett közös hadgyakorlatait.

Vang Ji kínai külügyminiszter a Phenjan, valamint Szöul és Washington közötti feszültséget úgy jellemezte, hogy a felek egymás felé rohannak, és egyik sem hajlandó kitérni: mindkettőnek "rá kell lépnie a fékre".

A kínai diplomata azt követően nyilatkozott, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden közleményben ítélte el, hogy hétfőn Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki. A BT kifejezte aggodalmát amiatt, hogy Phenjan tetteivel egyre inkább a térség destabilizálására törekszik, és hogy tartósan ellenszegül a BT határozatainak.

Észak-Korea hétfőn reggel elindított négy ballisztikus rakétát, amelyek Japán közelében csapódtak a tengerbe. Phenjan a múlt hét óta tartó, minden évben megrendezett dél-koreai-amerikai hadgyakorlatot torolta meg ezzel, mert egy ellene indítandó háború előkészületének tekinti a gyakorlatokat. Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok azonnal tiltakoztak a rakétakilövések miatt.

Az Egyesült Államok és Japán az ENSZ BT rendkívüli ülésének összehívását kérte, az ülés szerdán lesz. A BT még ez előtt kiadta a Phenjant elítélő sajtközleményt, amely azzal fenyegette meg, hogy az eddigieknél is szigorúbb intézkedéseket hoz ellene. Felszólította, hogy tartózkodjon a hasonló akcióktól. A BT ezenkívül sajnálattal állapítja meg, hogy Észak-Korea ballisztikus rakétákra költi anyagi forrásait, miközben állampolgárai nagy szükséget szenvednek.

Kína nemrég maga is megbüntette Phenjant, hogy nyomást gyakoroljon rá: februárban az év végéig felfüggesztette a szénimportot Észak-Koreából. Vang Ji külügyminiszter Dél-Koreát is felszólította, hogy függessze fel a THAAD amerikai rakétavédelmi rendszer telepítését, amelyet éppen azért kezdett el már kedden Szöul és az Egyesült Államok, mert Észak-Korea végrehajtotta a négy rakétaindítást. A nagy hatótávolságú radarokkal rendelkező THAAD-ot egyébként is telepítették volna, de eredetileg csak az év végén állították volna hadrendbe. A kínai külügyminiszter "rossz döntésnek" nevezte, hogy elkezdték telepíteni a tervezett THAAD-üteg elemeit. (MTI)