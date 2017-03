Kínában kiakadtak a szülők egy haladóbb szellemiségű felvilágosító könyv miatt

Kínában kiadt néhány szülő egy általános iskolásoknak szóló szexuális felvilágosító könyvcsomagon, amiben a sszex mellett olyan dolgokat is bemutatnak, mint a férfi-női egyenjogúság vagy az azonos nemű párok. Ráadásul ezeket a dolgokat megbélyegzés nélkül, teljesen normálisként mutatják be, írja a Shanghaiist.

Az azonos nemű párok kiverték a biztosítékot a szülőknél

A másodikosoknak például úgy tanítják a női egyenjogúságot, hogy azt írják: nemtől függetlenül mindenki szabadon eldöntheti, hogy milyen munkát akar felnőtt korában, a lányok is lehetnek űrhajósok, vagy rendőrök, és a fiúknak sem ciki, ha óvódában vagy ápolóként dolgoznak. Szintén a másodikosok könyvében mutatják be rajzolt illusztrációkkal, hogy mire jók a nemi szervek és hogy néz ki a szex.

A könyvben sok szó esik az "illetlen érintésekről", arról, hogy a pedofilok hogyan szokták megkörnyékezni a gyerekeket, és ezzel szemben hogy lehet védekezni.

A negyedik osztályosoknak már bemutatják az azonos nemű párokat is, ráadásul ezt előítéletektől mentesen, ami innen Magyarországról nézve is haladónak számít. Ahogy az is, ahogy a szingliséget és a házasságon kívüli kapcsolatokat említi a könyv. Azt írja: mindenki maga dönti el, hogy akar-e házasodni, vagy nem, és mindenkinek el kell fogadni és tiszteletben kell tartani a másik ember döntését.

Több szülő is felháborodott a könyv miatt, de az újítást támogatja az állami média, ezért a kritikus hangok csak a közösségi médiában terjednek, nem túl nagy eléréssel. Kínában komoly probléma volt korábban a szexuális felvilágosítás hiánya, emiatt sok volt a nem kívánt terhesség. Az egyetemista kínai lányok 10 százaléka mondta azt egy tavalyi kérdőíves kutatás során, hogy volt már legalább egy abortusza.