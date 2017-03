Kínában óriási pandarezervátum készül, 170 ezer embert telepítenek új lakóhelyre

A kínai Szecsuan tartományban 172 ezer 200 embert telepítenek át, hogy semmi és senki ne veszélyeztesse az óriáspandákat a kialakítani tervezett nagy Panda Nemzeti Parkban, írja az MTI.

A kínai kormány az év elején fogadott el határozatot arról, hogy egy hatalmas, 27 ezer 134 négyzetkilométeres nemzeti parkot hoznak létre három tartomány, Szecsuan, Kanszu és Sanhszi területén. A tartományi határokon átívelő nemzeti park területének 74 százaléka, mintegy 20 ezer négyzetkilométer jut Szecsuanra, ahol jelenleg a legtöbb óriáspanda él. A pandapark létrehozása miatt bányák és erdőgazdaságok egész sorát zárják be, ami több mint 1900 bányában és erdőben 32 300 munkást és nyugdíjast érint.

Szecsuanban már most is működik több pandarezervátum és egy pandakutató intézet is. Az óriáspandák az ország jelképeivé váltak, mivel egyedül Kínában élnek. A vadon élő példányok számát 1864-re, a fogságban élőkét 471-re becsülik a hatóságok.