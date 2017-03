Meddig lehet elmenni a hamis hírekkel Amerikában?

Két héttel ezelőtt, míg Donald Trump éppen kihirdette a szerinte hamis híreket gyártó média elleni hadjáratát, egy amerikai férfi úgy döntött, leteszteli meddig lehet elmenni a ténylegesen hamis hírekkel. Az oldal nem egészen két hetes pályafutása alatt bebizonyította, Trump szavazótáborának egy része gyakorlatilag bármit elhisz - derül ki az Independent cikkéből.

McDaniel álhíroldala

Az ötlet a 28 éves James McDaniel fejéből pattant ki, aki Costa Ricában él és egy amerikai táplálkozási cégnek dolgozik. Az oldal február 21-én kezdte meg kérészéletű működését, egy igencsak erős cikkel, melyben Michelle Obama 2016-os nemváltoztató műtétjéről volt szó. Ebből jól látszik, hogy McDaniel tényleg olyan sztorikkal próbált operálni, amiket senki nem hinne el, de mint később kiderült, csúfos kudarcot vallott.

A későbbiekben többen is elhitték a lehető legképtelenebb történeteket, mint például hogy

Barack Obama a Fehér Ház közelében lévő titkos bunkerből tervez puccsot végrehajtani, Adele pedig arra szólított fel, hogy börtönözzék be ezért az árulásért.

Néhányan a hozzászólások között próbálták meg megcáfolni a sok hülyeséget, a hithű olvasók azonban szabályosan a fejüket követelték, miközben például a rég megcáfolt Pizzagate-ről szóló cikkeket citáltak forrásként.

Szintén a Pizzagate-hez kapcsolódik, hogy egy másik cikkben Obama állítólagos pedofil-hálózatának egy hamis Hillary Clinton e-maillel támasztotta alá. Erre természetesen azonnal arra buzdították Julien Assange-t, a WikiLeaks alapítóját, hogy mielőbb hozza nyilvánosságra egyben az összes Clintonnal kapcsolatos adatot, mert különben könnyebb lesz elterelni az emberek figyelmét.

McDaniel végül akkor döntött úgy, hogy abbahagyja az álhírgyártást, mikor a Whoopi Goldberg szájába adott, egy halott katona özvegyét becsmérlő szavai még a korábbinál is nagyobb gyűlölethullámot váltottak ki. A végszót március harmadikán, – nagyon ötletesen – egy cikk formájában mondta ki, a következő címmel:

BRÉKING: Egy szatirikus oldal hülyét csinált a hiszékeny Trump-szavazókból

A cikkben leírja, hogy több mint egymillióan látogatták meg a honlapot, rengetegen osztották meg a cikkeket és kommenteltek alájuk és csak alig néhányan kérdőjelezték meg a cikkek valódiságát. Az Independentnek egyébként elmondta, hogy a dologgal mindössze 615 dollárt keresett, amit a 2020-as demokrata indulónak ajánl majd fel. Persze afelől ne legyen kétségünk, hogy ha nem állítja le ilyen hamar, rengeteg pénzt kereshetett volna, elég csak a macedón álhírgyáros kamaszokra gondolni.

McDaniel azt is elmondta, legbelül azért élvezte is az álhírgyártást, de azt azért ijesztőnek tartja, hogy éppen azok kiabálnak a leghangosabban az álhírek miatt, akiket ilyen egyszerűen be lehet etetni velük. A végére pedig slusszpoénként ne hagyjuk ki azt sem, hogy a nagy leleplezés előtt is világosan lehetett tudni, hogy az egész oldal fikció, álhír, szatíra. Mégpedig mert az oldal aljára a kezdetektől fogva oda volt írva.