Még egy holttestet találtak a német gyerekgyilkos lakásában

Csütörtökön este feladta magát Németországban a 19 éves Marcel Heße, akit napok óta kerestek egy kilenc éves gyermek meggyilkolásának gyanújával. Heße este kilenckor Hernében besétált egy görög büfébe, és azt mondta az egyik ottani alkalmazottnak: "hívják a rendőrséget, én vagyok az, akit köröznek" - írja a Bild.

A kilenc éves fiú holtestét hétfőn Heße pincéjében találták meg. 58 késszúrás végzett vele. A feltehetően pszichopata gyilkos a WhatsAppon hencegett a gyerek meggyilkolásával. Egy chatpartnerének képet is küldött arról, hogy véresen áll a holttest mellett. Beszélgetőtársa letöltötte a képet, és értesítette a rendőrséget. Heße a gyilkosság után három napig bujkált.

A rendőrök Marcel Heßét csütörtöki őrizetbe vétele után ahhoz a társasházhoz vitték, ahol lakott. Amikor odaértek, a ház egyik lakásának ablakából sűrű füst szállt ki.

A tűzoltók behatoltak a lakásba, ahol egy felnőtt holttestére bukkantak. Feltehetően őt is a 19 éves fiatal gyilkolta meg.

Korábban azt is írta a neten, hogy egy nőt támadott meg, akitől a telefonos és mobilos banki hozzáférését akarta megszerezni. Azt is írta, hogy "megvágtam a kezem, miközben legyűrtem azt a 120 kilós vadállatot." Feltehetően ezt sem csak kitalálta, mert amikor a rendőrök rátették a bilincset, a keze egy seb miatt be volt kötözve.