Trump embere a demokratákról szivárogtató hekkerrel levelezgetett

Roger Stone, Donald Trump amerikai elnök barátja és tanácsadója elismerte, hogy az amerikai elnökválasztási kampány alatt a Twitteren több privát üzenetet is váltott a Guccifer 2.0 nevű felhasználóval, vagyis azzal, aki saját állítása szerint feltörte és a Wikileaks oldalon keresztül kiszivárogtatta a demokrata vezetők emailjeit. Guccifer 2.0 saját bevallása szerint román, sokan viszont azt gyanítják, hogy a felhasználó mögött igazából orosz hekkerek bújnak meg, bár erre sincs túl sok konkrét bizonyíték.

Stone korábban tagadta, hogy levelezett volna a demokrata emailek szivárogtatójával, a jobboldali Washington Times-nak viszont most beismerte, hogy háromszor is levelezett Gucciferrel, bár azt mondta, a levélváltások ártalmatlanok voltak. A lapnak el is küldte a leveleket, amelyekben

Trump tanácsadója és a hekker avatar kölcsönösen megdicsérték egymást, hogy milyen jó munkát végeznek,

Stone egyszer elküldte egy cikkét Guccifernek, és kérte, hogy az ossza azt meg a Twitteren,

Guccifer pedig megkérdezte, hogy Stone talált-e valami érdekeset a kiszivárogtatott anyagokban, és felajánlotta a további segítségét.

Mindez azért érdekes, mert visszatekintve nagyon úgy tűnik, hogy Stone a kampány alatt előre tudja, hogy mi fog kiderülni a kiszivárgott emailekből. Például már augusztusban arról írt a Twitteren, hogy Hillary Clinton kampányfőnöke, John Podesta lesz a következő, aki bajba kerül majd, Podesta emailjeit viszont csak október elején szivárogtatta ki a Wikileaks.

Stone azt korábban már elismerte, hogy közvetve, de kapcsolatban áll a Wikileakset vezető Julian Assange-al, aki viszont azt tagadta, hogy ismerné Guccifer 2.0-t, vagy hogy a demokraták emailjeit valamilyen állami szereplőtől kapta volna. A New York Times korábban azt írta, az FBI vizsgálta, hogy Stone kapcsolatban állt-e a kampány alatt orosz ügynökökkel, de egyelőre nem tudni, hogy mi lett a nyomozás eredménye.