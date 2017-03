Gigantikus hóvihar söpör végig Amerika északkeleti részén

Gigantikus hóvihar söpör végig az Egyesült Államok északkeleti részén kedden - írja a Reuters. A havazás miatt repülőjáratok maradtak ki, sok helyen elmaradt a tanítás, Washington híres cseresznyevirágai pedig jégbe fagytak a zord időjárástól.

A hóvihar nagyjából 50 millió embert érint, akiket a meteorológiai szolgálat már korábban figyelmeztetett: jobban teszik ha otthon maradnak. Rekordmennyiségű havazásra végül nem került sor, így a figyelmeztetéseket sok helyen visszavonták, néhány régióban azonban szerdára így is leeshet akár 60 centi hó is.

New York, New Jersey, Pennsylvania és Virginia kormányzói vészhelyzetet rendeltek el. A New York-i metró föld feletti részeit lezárták, a külvárosi járatok pedig csak délig jártak. A Bostonba és Albanyba tartó vonatokat is törölték. New York államban az előrejelzések szerint legfeljebb 20 centi hóra lehetett számítani, ennél azonban végül több esett, az állam középső részén pedig további havazásra lehet számítani.

Számos helyen elmaradt kedden a tanítás, a washingtoni szövetségi irodák pedig 3 órával később nyitottak ki a megszokottnál. A légi közlekedéssel sem volt kegyes az időjárás, több mint 6800 járatot kellett törölni a hóviharok miatt. A hóviharok miatt egyébként péntekre halasztották Angela Merkel és Donald Trump kedden esedékes találkozóját is.