Nem hallgatták le Trumpot Obamáék

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága szerint nincs arra utaló jel, hogy az Egyesült Államok kormánya lehallgatta volna a Donald Trump jelenlegi elnök irodáinak is otthont adó New York-i Trump Towert a tavalyi választás előtt vagy után.

Ezt Richard Burr, a bizottság republikánus elnöke jelentette be csütörtökön, írja a BBC.

Fotó: Kevin Lamarque / Reuters

Trump korábban azzal vádolta meg Barack Obamát a Twitteren, hogy lehallgatta a Trump Towert a választások alatt. Korábban a képviselőház hírszerzési bizottsága sem talált bizonyítékot a vádakra.

Korábban több republikánus párttársa is elítélte Trumpot, amiért bármiféle bizonyíték nélkül fogalmazott meg ilyen súlyos vádakat. De a napokban már a Fehér Ház is távolodni próbált az eredeti kijelentéstől. Sean Spicer szóvivő a héten úgy fogalmazott: Donald Trump "nem igazán hiszi", hogy a telefonját Obama volt elnök "személyesen figyelte", azonban hangsúlyozta azt is, hogy a lehallgatásnak más módszerei is lehetségesek.