Trump külügyminisztere a háborút sem zárná ki Észak-Korea ellen

„Nem lehet kizárni egy Észak-Korea elleni esetleges katonai akciót” – mondta Rex Tillerson amerikai külügyminiszter a BBC szerint. Tillerson azt mondta, hogy nem akarják, hogy katonai konfliktussá fajuljon a helyzet, de „ha Észak-Korea olyan lépéseket tesz, amik veszélyeztetik a dél-koreai, vagy az amerikai erőket, akkor megfelelő választ fogunk adni."

A szomszédos Dél-Koreában tartózkodó Tillerson úgy fogalmazott, hogy „vége a stratégiai türelem politikájának, az Egyesült Államok új fejezetet nyit a diplomáciában, a biztonságpolitikában és a gazdasági együttműködésben is”.

Szöul és Washington egyetért abban, hogy közös rakétaelhárító rendszerre van szükség az észak-koreai fenyegetések miatt.

Tillerson meglátogatta a két országot elválasztó demilitarizált zónát, miután találkozott a dél-koreai vezetéssel. Első ázsiai körútja során az amerikai külügyminiszter felkereste Japánt, szombaton Kínába látogat.

A múlt héten több fronton is megint feszültebb lett a helyzet Észak-Korea körül, aminek egyik elsődleges célja, hogy a világ egyik legfontosabb problémagócaként tekintsenek rá. Miután február elején egy szilárd üzemanyagú rakétát teszteltek, Észak-Korea kilőtt négy ballisztikus rakétát Japán felé, amik közül három a szigetország különleges gazdasági övezetének számító vizekbe csapódott. Az Egyesült Államok pedig megkezdte a Dél-Koreába tervezett rakétavédelem telepítését, amit Peking erősen ellenez, ezzel megint előtérbe kerültek a regionális feszültségek, és újra kérdés lett, milyen Ázsia-politika várható Donald Trump alatt.

Korábban Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet az amerikai stratégiáról szólva azt is hozzátette, hogy egyelőre Észak-Korea esetében minden választási lehetőség fennáll. A Reuters magas rangú forrásai szerint ez egyébként a rakétavédelem telepítése, és a szintén az előző adminisztrációtól örökölt kiberháború felpörgetése mellett azt is jelentheti, hogy keményebb szankciókkal terelnék vissza Észak-Koreát a leszerelési tárgyalásokhoz, akár visszaraknák Phenjant a terrorizmust támogató országok listájára, ahonnan 2008-ban került le.

Esetleg újra amerikai atomfegyvereket telepítenének Dél-Koreába, de még megelőző légicsapásokat sem zárták ki. Most Tillerson nyilatkozata is jelezte, hogy a katonai megoldást sem vetették el. Trump stábja várhatóan a hónap végéig mutatja be ajánlásait az elnöknek.