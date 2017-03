Erdogan valóra váltaná a szélsőjobbos konteókat

Erdogan múltheti nácizós hisztije után talán azt hihettük, ennél durvább már nem lesz a helyzet. Egy pénteki gyűlésen azonban rácáfolt a feltételezésekre: azt mondta, a törökök Európa jövője, a Nyugat által elkövetett igazságtalanságokat csak gyereknemzéssel lehet megtorolni - írja a New York Times.

- mondta Erdogan az Eskişehir városában tartott rendezvényen. Itt hangzott el továbbá az is, hogy az Európában élő törököknek nem is három, hanem akár öt gyereket kell csinálniuk, hogy válaszoljanak a sérelmekre.

A kijelentés nemcsak azért kifejezetten fontos, mert a jelenlegi körülmények között valószínűleg még tovább rontja majd az egyébként is romokban heverő diplomáciai kapcsolatokat. Azért is fontos, mert Erdogan ezzel gyakorlatilag a

Az valószínűleg sosem derül ki, hogy Erdogan ezzel szándékosan akart muníciót adni az európai radikálisoknak (hogy aztán joggal nácizhasson), vagy csak nem gondolt bele a dolog mögöttes tartalmába. Annyi biztos, hogy a kontinensen élő törökökre könnyen tud építeni a saját állampolgárai feltüzelésében és Európa támadásában egyaránt.

A török belügyminiszter, Süleyman Soylu másféle elképzelést fogalmazott meg a héten Európa sokkolásáról. Ő egy csütörtöki eseményen azt mondta, akár most azonnal küldhetnének 15 ezer menekültet Európába. Szerinte a németek és a hollandok Törökország kontójára játszanak és meg akarják akadályozni, hogy Törökország megerősödjön, ezt pedig nem fogják örökké eltűrni. Ahogy fogalmazott, semmi közük nincs Törökország belső problémáihoz és soha nem is segítettek nekik.

A szerdán vereséget szenvedő Wilders egyébként Erdogan beszédével nagyjából egy időben Twitteren írt arról, hogy az EU és az iszlamizáció elleni harc sokkal erősebb és hatékonyabb lesz most, hogy ők a második legnagyobb politikai erő.

The fight against islamization and the EU will be tougher, stronger and far more effective now, being the second strongest political power! pic.twitter.com/0GbkCnooI5