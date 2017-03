Füstbombák robbantak a Szent Márk téren

Kisebbfajta pánik tört ki péntek délután a velencei Szent Márk téren, miután egy rablóbanda két füstbombát robbantott fel - írja a Sky News. A banda egy ékszerboltba akart betörni, de egy turista időben szólt a rendőröknek, így menekülniük kellett.

Az egyik bomba a bazilika harangtornya mellett robbant fel, a másik pedig a tér közepén. A Gazzettino nevű olasz újság értesülései szerint a rendőrséget egy a téren kávézó turista értesítette, aki látta, amint egy ember aktivál egy füstbombát, míg két társa megpróbált behatolni a boltba. A Carabinieri és a rendőrség is hamar a helyszínre ért, így a rablóknak el kellett menekülniük a helyszínről.

A helyszínen tartózkodó Nicole DeMentri felvételt is készített az egyik füstbombáról. Mint írta, a harangtoronyból mindenki kimenekült és akkor se engedtek vissza senkit, mikor már elült a füst. Sok szemtanú egyébként azt mondta: attól féltek, hogy egy terrortámadás közepébe kerültek.

The Bell Tower in San Marco Square is filled with smoke as visitors rush out of the doors. The smoke appears to be going upwards #Venice pic.twitter.com/JQWlKRsAm5