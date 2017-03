Pharaon-ügy: átlátszó trükk felett hunytak szemet a magyar hatóságok

Tartózkodási engedélyének meghosszabbításakor Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos nem csatolt be jövedelemigazolást, ellenben azt állította, hogy a tiszteletbeli konzul tartja el. Erről papírja is volt, amit a bevándorlási hivatal simán elfogadott. Pedig életszerűtlen, hogy egy külföldi befektetőt, aki nagy értékű ingatlanokat vett Magyarországon, egy másik magánszemély tart el. De arra jó volt ez a trükk, hogy a pénzmosással gyanúsított üzletember vagyoni helyzete rejtve maradjon a hatóságok előtt.

Hiába kérte Ghaith Pharaontól a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), hogy a tartózkodási engedélyének a meghosszabbításához igazolja, miből fog élni (a hatóság bankszámlakivonatot kért tőle), a szaúdi milliárdos ezt nem, pontosabban furcsa megoldással tette meg. Ennek ellenére meghosszabbították az engedélyét. Pharaon Jordánia magyarországi tiszteletbeli konzuljának, Zaid Naffának az eltartói nyilatkozatát csatolta.

Az eltartói nyilatkozatban az állt, hogy Zaid Naffa tartja el Pharaont, minden költségét a tiszteletbeli konzul fedezi. Egyúttal csatolta Naffa kereseti igazolását, amiben az szerepel, hogy a tiszteletbeli konzul, mint eltartó, havonta minimum mennyit keres. De a BÁH azt nem tudta meg, hogy Pharaonnak van-e egyáltalán jövedelme, és ha igen, akkor mennyi – legalábbis az iratok között nincs a hatóság által bekért bankszámlakivonat.

Azaz a magyar hatóságok előtt rejtve maradt Pharaon vagyoni helyzete. De ez a BÁH-t nem zavarta, meghosszabbította az engedélyt.

Ez azért is érdekes, mert a papíron „eltartott” Pharaon tartózkodási engedélyének meghosszabbítását azért is kérték, hogy – idézzük szó szerint – „Dr. Pharaon úr tekintélyes befektető, aki már megvásárolt több nagy értékű ingatlant Magyarországon (kastélyok) és a következő években még számos újabb ingatlant kíván megvásárolni”.

A BÁH tehát elfogadta magyarázatként, hogy van egy dúsgazdag szaúdi befektető, aki méregdrága ingatlanokat vásárolt már Magyarországon, és a jövőben is vásárolni akar ilyeneket, miközben őt magát egy konzul tartja el. Önmagában ez feltehetőleg nem törvénytelen, de egyáltalán nem életszerű. Ráadásul kérdéses, hogy a pénzmosás elleni harcban egy ilyen eljárás mennyire hatékony egy olyan ember esetében, akit ekkor pénzmosással is gyanúsítottak.

Az iratokból kiderül az is, hogy az ammáni magyar nagykövetség a tartózkodási engedély igénylésekor a következőket írta a BÁH-nak:

Zaid Naffa elmondása szerint otthon egyeztették a kérelem elbírálását.

Hogy kik egyeztették, az ugyan nem derül ki, de ez a szöveg is arra utal, hogy a BÁH-ra politikai nyomás nehezedett. Éppúgy, amikor Pharaon először kért vízumot Magyarországra, és abban jelezték, hogy azért utazik ide, hogy Orbán Viktorral találkozzon.

Minderre akkor derült fény, amikor Demeter Márta országgyűlési képviselő bement a BÁH-ba, és betekintést kért a Pharaon-iratokba. Korábban szintén az ex-MSZP-s Demeter volt az, aki a Külgazdasági-és Külügyminisztériumban is járt Pharaon-ügyben (akkor még Mesterházy Attila szocialista politikussal együtt), és kiszúrta: Pharaon már az első vízumigényléskor jelezte, hogy Orbán Viktorral fog találkozni Magyarországon.

A BÁH-iratokból más is kiderül. Például az, hogy a BÁH véleményt kért a Terrorelhárítási Központtól (TEK) és az Alkotmányvédelmi Hivataltól (AH) is Pharaonnal kapcsolatban, de az iratok között nem találni sem a TEK, sem az AH válaszát. Ez jelentheti azt is, hogy a BÁH úgy hosszabbította meg Pharaon tartózkodási engedélyét, hogy meg sem várta a választ. De jelentheti azt is, hogy az iratok hiányosak. Demeter az Indexnek elmondta: levelet írt a TEK-nek és az AH-nak is Pharaon-ügyben, de válaszokat még nem kapott.

Pharaon „eltartójáról”, Naffáról már korábban írtunk egy nagyobb portrét. A konzul kommunista hátszéllel jött a Közel-Keletről, szinte mindegyik vállalkozása becsődölt, mára mégis a legbefolyásosabb arab üzleti-politikai szereplőként tartják számon Budapesten. Pedig aranycsempészés gyanúja miatt még az is felmerült, hogy kiutasítsák az országból. Jó kapcsolata a jordán királyi családdal azonban minden nehézségen átsegítette, pár év alatt pedig annyira közel került a Fidesz elitjéhez, mint egy diplomata sem. A Pharaon-üggyel viszont megégette magát, és láthatóan kijjebb szorult Orbán bizalmának legszűkebb köreiből.

Tavaly októberben derült ki, hogy az FBI és az Interpol által 25 éve körözött, terroristák pénzelésével és pénzmosással gyanúsított Ghaith Pharaon megvásárolta a miniszterelnök Cinege utcai házával szemközti telket és villát. Azóta a fél magyar sajtó és több ellenzéki politikus próbálja kideríteni, hogyan történhetett meg ilyesmi, éppen akkoriban, amikor Orbán Viktor hetente elmondja, hogy meg kell védeni az országot a bevándorlóktól és a terroristáktól.

Ugyanakkor a Pharaon-ügyben több hónap elteltével sem látni tisztán, mert a történet szereplői és az érintett magyar hatóságok vagy összevissza beszéltek, vagy nem mondtak semmit. Ghaith Pharaon időközben elhunyt.

Demeter Márta szerint elképesztő, amit Pharaon-ügyben műveltek a magyar hatóságok. „A bűnöző állam a legveszélyesebb, mára a kormány is a szervezett bűnözés részévé vált, kormányzati körök a befolyásukat saját vagyonuk gyarapítására használják. Miközben az Orbán-kormány mindig az ország szuverenitását félti, ők maguk adják azt el nap mint nap” – nyilatkozta a politikus az Indexnek.

