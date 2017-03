Romlott húst exportáltak a világ legnagyobb húsfeldolgozói

Két brazil húsfeldolgozó-óriáscégnél is számos problémát, többek közt romlott húst is talált a rendőrség egy pénteki akció során - írja a BBC. A JBS-t és a BRF-et emellett azzal is vádolják, hogy tisztviselőket és ellenőröket fizettek le. A műveletet kétéves nyomozás előzte meg és több mint 1000 rendőr vett benne részt. Összesen 194 helyen razziáztak és 38 letartóztatási parancsot adtak ki.

Az ügyészség szerint a kenőpénz egy része a kormánykoalíció két tagjához, a Progresszív Párthoz illetve a Brazil Demokratikus Mozgalom Pártjához vándorolt. Blairo Maggi, mezőgazdasági miniszter nyilatkozatot adott ki, mely szerint 33 kormányzati tisztségviselőt függesztettek fel az ügyben való érintettség vádja miatt.

Az egészségi előírásokat is több esetben megsértették, a rendőrség közleménye szerint összesen 40 incidensről tudnak a két céggel kapcsolatban. A JBS és a BRF a húst vegyszerrel kezelték, hogy ne lehessen megállapítani, hogy megromlott.

Savat és más vegyszereket használtak, melyek közül néhány rákkeltő is volt.

- mondta a rendőrség. Arra is volt példa, hogy a csirkehúst krumplival, vízzel, vagy akár kartonpapírral keverték össze a nagyobb profit érdekében.

Mindkét cég megszólalt az ügyben. A JBS azt hangsúlyozta, hogy a szigorú minőségi és egészségügyi szabályoknak megfelelően jártak el. A cég megerősítette, hogy sor került razziákra, de ez nem a vezetőkre irányult. A BRF azt mondta, együttműködnek a rendőrséggel, valamint hogy nem sértették meg a szabályokat.

Mindkét cég részvényei mélyrepülésbe kezdtek a bejelentés után annak ellenére is, hogy a JBS világ legnagyobb húsfeldolgozó cége, a BRF pedig világelső a szárnyasok exportjában. Brazíliából exportálják egyébként a legtöbb vörös húst, így a két legnagyobb céggel kapcsolatos problémák mindenképpen aggodalomra adhatnak okot.