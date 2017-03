Soros György: Én is bevándorló vagyok

Véleménycikkben állt ki Donald Trump menekültpolitikája ellen a New York Times-ban Soros György, szúrta ki a 444.hu. A magyar származású, Amerikában élő üzletember szerint rossz az az irány, hogy minden eszközzel megállítják a menekültek, migránsok Amerikába jutását, Trump intézkedései pedig nem teszik biztonságosabbá Amerikát, ellenben tökéletesen alkalmasak az idegengyűlölet felkorbácsolására. Mert Trump a biztonság megteremtése címszó alatt bűnözőként bélyegzi meg a migránsokat. Összeugrasztva ezzel korábban békében élő embereket is.

„Én is bevándorló vagyok, emellett amerikai állampolgár és filantróp, aki 30 éve támogatja a migránsok ügyét az egész világon. A tapasztalataim és a tények alapján mondom, hogy az elnök migránsokhoz való hozzáállása rossz, és a hat muszlim országot érintő beutazási tilalom újabb bírósági felfüggesztése is azt mutatja, hogy ezzel több szövetségi bíró is egyetért" - írta Soros, aki szerint Trump állításaival szemben sokkal kevesebb bűncselekményt követnek el a bevándorlók Amerikában, mint a már születésük óta ott élők. Majd ezt friss statisztikákkal támasztja alá.

A cikk végén pedig személyes élményeiről ír. Feleleveníti, hogyan miután túlélte a zsidóüldözést Magyarországon, a szovjet elnyomás elől Nagy-Britanniába menekült 17 évesen, majd onnan Amerikába. Hozzáteszi, hogy ez nem az az Amerika, ami akkor vonzotta, azóta végignézte, hogy milyen károkat tud okozni a másiktól való félelem.

„Mindent meg fogok tenni, amit tudok azért, hogy megmaradjon az a nyitottság, befogadókészség és sokszínűség, ami a legnagyobb erőnket képviseli" - írta és hozzátette, hogy a bevándorlók démonizálása gyengíti, míg a gyűlölet elleni közdelem erőssé teszi Amerikát.