Szijjártóék a következetlenséget hívják diplomáciának

Egy olyan országot venne be Szijjártó, amelynek vezetése nagyra értékeli azt a Soros Györgyöt és alapítványát, amely a magyar kormány szerint az EU megrontására törő, jogsértő civil szervezeteket tart fenn, egyéni érdekei céljából. Az államfő, Giorgi Margvelasvili maga is Soros-ösztöndíjas volt külföldön – igaz, ezt Orbán Viktor is elmondhatja magáról.