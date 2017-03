Gyilkolásról tanulnak az Iszlám Állam diákjai

Egy iraki menekülttáborban hallottam először arról, hogy az Iszlám Állam átnevelő központokká alakította még az általános iskolákat is. A tábor lakói két évet éltek a terrorállamban, míg végül a meginduló ostrom hatására meg tudtak szökni. Mivel tulajdonukat hátra kellett hagyniuk, csak elmondásokból értesültem az elképesztőnek ható tanrendről is.

Ha egy golyóval három embert lehet megölni, akkor tíz golyóval hányat?

– idézte a kisdiákok egyik számtanpéldáját az egyik menekült. Elmondásukból világossá vált, hogy az ISIS a társadalom minden rétegének agyát szeretné átmosni.

De csak akkor derült ki az agymosás mértéke, amikor végül mi is eljutottunk Moszul frissen felszabadított keleti felébe , és kezünkbe vehettük a város egyik iskolájában hátrahagyott terrorista tankönyvet.

Ha 70 dzsihadista elindul, és csak 29 érkezik meg, akkor hány halt mártírhalált? - szólt az egyik, számunka lefordított példa.

5 Egy dzsihadista 48 rakétát készített, de csak 34-at lőtt ki a hitetlenekre. Hány maradt neki? Galéria: Gyilkolásról tanulnak az Iszlám Állam kisdiákjai (Fotó: Földes András)

De beszédes a következő feladvány is:

Egy dzsihadista 48 rakétát készített, de csak 34-at lőtt ki a hitetlenekre. Hány maradt neki?

Sokat elmond az Iszlám Állam működéséről, hogy az ideológiai nevelést nem csak a humán tárgyakba építették be. Bár egy volt tanár szerint a történelemoktatás is leszűkült az iszlám kialakulására és terjedésére, tanulságos, hogy a terror még az ideológiától elvileg mentes számtanba is beépült.

A feladatok lényege nyilván nem az, hogy megtanítsa a négy alapműveletet, hanem hogy a nebulók fejébe plántálja az ISIS alapelveit. Öngyilkos merénylők, hitetlenek és különböző fegyverek körül forog a téma, nem véletlenül. Az Iszlám Állam alapvetése, hogy a Mohamed által megjövendölt világvége bármelyik pillanatban eljöhet. Ezért fontos, hogy a szent könyvekben megírt módon megalapítsák a Kalifátust, amelynek minden muszlim az alattvalója. Ezt követően pedig megkezdődjön a totális szent háború a hitetlenek ellen.

5 Írd be, hány rakétát, kalasnyikovot és pisztolyt látsz a képen! Galéria: Gyilkolásról tanulnak az Iszlám Állam kisdiákjai (Fotó: Földes András)

Bár a jóslat szerint a háború a muzulmán seregek győzelmével zárul, Allah ezután elpusztít minden embert, sőt, minden élőlényt, hogy a totális delete után jöjjön a feltámadás.

Ebben a viszonylatban pedig tényleg nincs értelme eljutni a deriválásig, elég, ha a diák tisztában van a fegyverek neveivel, és hogy hány dzsihadistára számíthat, ha 41-et már kilőttek mellőle. (Ez egyébként a második idézett számtanpélda megoldása is egyben.)

Moszul csak látszólag szabadult fel Eljutottunk az ISIS-től frissen felszabadított városba, ahol ünneplő lakók helyett gyilkos drónok fogadtak minket. A lakók inkább csak zárt ajtók mögött meséltek a nyilvános kivégzésekről, európai fegyveresekről és az őrült törvényekről.

Riportunk az OSIFE újságírói ösztöndíjprogramjának támogatásával készült