180 ezren menekültek el Moszulból

Több mint 180 ezer ember menekült el Moszul nyugati részéből az Iszlám Állam ellen folyó ostrom miatt, írja a BBC. A legtöbben menekülttáborokban kerestek menedéket, de sokan húzták meg magukat biztonságosabb területen élő családtagjaiknál.

Az ENSZ szerint várhatóan további 320 ezer ember hagyja majd el az iraki várost a következő hetekben. Ahogy arról helyszíni riportjainkban is beszámoltunk, jelenleg is zajlik az ostrom Irak második legnagyobb városának visszafoglalásáért. Az iraki csapatok előrenyomulását nehezíti, hogy továbbra is rengetegen laknak Nyugat-Moszul belső területein.

Az ENSZ humanitárius koordinátora, Lise Grande szerint a város nyugati felében folyó harcok nagyobb veszélyt jelentenek a civilekre, mint a keleti városrészben folyó harcok esetében. A negyed utcái ugyanis szűkek, sűrűn lakottak, és a dzsihadisták élő pajzsként használják őket.

Az iraki csapatok egyébként már megközelítették az al-Nuri mecsetet, ahol az ISIS vezetője, al-Bagdadi 2014-ben kikiáltotta a kalifátust. A városban nincs áram, víz, és üresek az élelmiszerboltok. "Drámai a helyzet és attól tartunk, hogy a harcok elhúzódásával csak egyre rosszabb lesz" - nyilatkozta Lise Grande.

Lapunk tudósítójának a helyszínen a túlélők meséltek az ostromról, és arról, hogy milyen embertelen törvények közt kellett élniük az ISIS alatt.

Az iraki haderő az amerikaiak légi támogatásával októberben indított offenzívát az Iszlám Állam legnagyobb iraki városa, Moszul ellen.