A marihuánaellenes rajtaütések több embert ölnek meg, mint a marihuána

2010 óta legalább 20 esetben járt halálos áldozattal az, hogy a rendőrség különleges egységei marihuánaterjesztőkre csaptak le. Az Egyesült Államokban végzett felmérés szerint a halálos áldozatok közt vannak egyszerű kereskedők, emberek, akik ismerősüknek akartak füvet átadni, és olyanok, akikről azt hitték, hogy kemény droggal kereskednek, de kiderült, hogy csak marihuánát árultak. A listán négy rendőr is szerepel.

A halálesetek értelmetlenségét mutatja, hogy a marihuána az egyik legkevésbé ártalmas drog, emlékeztet a Washington Post.

A marihuánát nem lehet túladagolni, és nincs halálos dózisa.

(A CBS News egy korábbi cikke rámutat arra is, hogy az alkohol is egészségtelenebb, mint a fű.) Éppen ezért a fű több amerikai államban, és európai országban is legálisan kapható.

A marihuána a SWAT-egységek egyik fő célpontja, derül ki a Post írásából. A 2010 óta eltelt időben az akciók 70 százalékát drogok miatt indították. A helyzet fonák, hiszen a SWAT-ot fegyveres bűnözők ártalmatlanná tételére hozták létre. A kutatásokból ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a marihuána jellemzően nem jár együtt erőszakos cselekedetekkel. A bűnözéssel akkor kapcsolódik, ha az anyagot betiltották: ilyenkor illegálisan kereskednek vele.

Az USA államainak felében már legális az orvosi marihuána használata, nyolc államban pedig boltokban kapható a fű.