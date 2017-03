Terroristák miatt nem vihetünk laptopot a fedélzetre

Terrorveszély miatt nem lehet felvinni mobiltelefonnál nagyobb műszaki eszközt az Egyesült Államokba és Nagy-Britanniába tartó repülőgépekre – a szabályozás egyelőre csak néhány országot érint:

A két országba Egyiptomból, Törökországból, Jordániából és Szaúd-Arábiából induló járatokra nem lehet felvinni. Ezen kívül Nagy-Britannia a Tunéziából és Libanonból induló, az Egyesült Államok a Kuvaitból, és az Egyesült Arab Emirátusokból induló gépekre terjesztette ki az új szabályozást, amely orvosi műszaki eszközökre nem vonatkozik – írta a BBC.

Az eredetileg az Egyesült Államokból indult tiltás alapja, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok gyanúja szerint a terrorista szervezetek – elsősorban az Iszlám Állam (IS) – már képesek arra, hogy egy számítógép akkumulátorának álcázzanak egy bombát. Igaz, a számítógépeket átvilágítják, esetenként a működésüket is ellenőrzik a felszállás előtt, nem világos, hogy működőképes laptopokba is képesek-e a terroristák bombát rejteni úgy, hogy azt az eddigi átvizsgálással ne lehetne felfedezni.

A mobiltelefonnál nagyobb műszaki eszközöket csak poggyászként lehet feladni az érintett országokból indulva.