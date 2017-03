Tízezer szíriait fogadott be Ausztrália

Ausztrália több mint tízezer szíriai menekültet már befogadott abból a 12 ezerből, amit vállalt – írta az MTI.

Malcolm Turnbull miniszterelnök szerda este fogja bejelenteni a hírt a canberrai parlamentben, ám a News Corp már reggel arról számolt be, hogy több mint 10 ezer szíriai már le is települt az országban, és a többiek "is már úton vannak". A híradás szerint sokáig tartott a menekültek letelepítése, mindegyiküket többször átvilágították, mert a kormány biztos akart lenni abban, hogy nem szivárognak be velük szélsőséges nézeteket valló terroristák.

A Magyarországnál hetvenszer nagyobb Ausztráliában mindössze 23 millióan élnek. A befogadandó 12 ezer szíriai menekült a lakossághoz mérten négyszer annyi, mint amennyi Magyarországra jutott volna a kormány által elutasított betelepítési kvótával. (A 1294 ember EU-s szinten meghatározott magyarországi befogadását az alacsony részvétel miatt érvénytelen népszavazáson is elutasították, ahol az érvényesen szavazók 98 százaléka szavazott a kormány álláspontjával azonosan.)

A több mint tízezer befogadott Új-Dél-Wales államban telepedett le, a helyi miniszterelnök vállalta ugyanis, hogy minden menekült letelepedhet az államban. A News Corp szerint már mind a 12 ezer vízumot kiállították a befogadandó menekülteknek. A csatorna szerint

a befogadott menekültek többsége szíriai keresztény.

Ausztrália migrációs politikája a szigorúbbak közé tartozik. Az országba hajóval illegálisan bejutni próbáló menedékkérőket csendes-óceáni szigeteken, külföldön, táborokban tartják, és akkor sem léphetnek be az országba, ha menekültstátust kapnak, hiszen Canberra álláspontja szerint a táborokban már nincsenek veszélyben. Az ENSZ többször kifogásolta Ausztrália menekültügyi politikáját a területén kívül létrehozott menekülttáborokban uralkodó körülmények miatt. A kritikákat a jelenlegi kormányfő elődje, Tony Abbott élesen elutasította.

Ausztrália az összesen 12 ezer emberből 1250-et egy megállapodás alapján az Egyesült Államoknak fog átadni. Az egyezményt még Barack Obama alatt kötötték, de utódja, Donald Trump egy indulatos telefonbeszélgetésben már jelezte: felül fogják vizsgálni a megállapodást. Ennek felmondásáról vélhetően nincsen szó, de bizonyos, hogy az átvétel jelentősen el fog húzódni.