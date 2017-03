94. születésnapján nyert a lottón egy háborús veterán

A 94. születésnapjára ajándékba kapott lottószelvénnyel 300 ezer dollárt nyert egy második világháborús amerikai veterán, írja a CNN.

Ervin Smolinski vezette be azt a hagyományt a családjában, hogy szeretteinek születésnapjára egy lottószelvényt is adott. A családtagok később elkezdték viszonozni ezt a szívességet, és ők is küldtek neki lottót vagy kaparós sorsjegyet szülinapi ajándéknak.

A második világháborúban a haditengerészetnél szolgáló veterán így épp a 94. születésnapján nyert 300 ezer dollárt (kb. 85 millió forintot). Nincsenek nagyravágyó tervei a pénzből: egy kerti sufnit szeretne venni magának és egy használt autót, a többit be akarja fektetni.

Az idős férfi azt mondta: eddig is takarékosan élt, vigyázott a pénzre, és ez ezután sem fog változni. Talán annyi lesz a különbség, hogy most kevésbé fog aggódni a pénz miatt.