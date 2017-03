ET: az új magyar törvény szexuális kizsákmányolásnak teheti ki a kiskorúakat

Az Európa Tanács (ET) arra szólította fel Magyarországot, hogy vizsgálja felül új migrációs törvényét, mert az - a strasbourgi testület szerint - azt a kockázatot hordozza magában, hogy a bevándorló kiskorúakat szexuális kizsákmányolásnak tehetik ki - írja az MTI.

Claude Janizzi, az Európa Tanács úgynevezett Lanzarote Bizottságának elnöke Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött levelében aggodalmát fejezte ki a határőrizet szigorításáról rendelkező szabályozás miatt. Ez a bizottság felügyeli a tanács égisze alatt 2007-ben elfogadott lanzarotei egyezmény végrehajtását. Az egyezmény - amit Magyarország 2015 augusztusában iktatott törvénybe - egyenlő védelmet kíván nyújtani a gyermekeknek, a részt vevő európai országoknak pedig közös követelményrendszert és meghatározásokat vezet be.

A bizottság elnöke aláhúzta, hogy Magyarország a lanzarotei egyezmény egyetlen részes állama, amely nem alkalmazza azt az elvet, hogy bizonytalanság esetén a menedékkérőket mindaddig kiskorúnak kell tekinteni, míg a kormeghatározás le nem zárul.

Felnőttként kezeli őket

Az új szabályozás a kísérő nélkül érkezett 14 és 18 éves közötti kiskorúakat felnőttként kezeli, nem biztosítja számukra az őket megillető gyermekvédelmet, és felügyelőt sem nevez ki melléjük. A kiskorúakat a többi migránssal együtt az úgynevezett tranzitzónákban helyezik el, a korábbiaknál nagyobb mértékben kitéve őket a szexuális kizsákmányolás lehetőségének.

A gyerekek, akiket sok esetben nem megfelelő helyen, gyakran felnőttekkel összezsúfolva helyeznek el, kiemelten kiszolgáltatottak.

Felszólítás

Janizzi felszólította a magyar hatóságokat: egy hónapon belül küldjenek tájékoztatást arról, milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a kísérő nélküli gyermekeket - akár betöltötték 14. évüket, akár nem - már az életkor ellenőrzésének ideje alatt kiskorúnak tekintik és megkapják az ennek megfelelő védelmet. Azokról az intézkedésekről is tájékoztatást kér, amelyek megakadályozzák, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolás és visszaélés áldozataivá váljanak, valamint azoknak az úton lévő bevándorló kiskorúaknak a helyzetéről is, akik nem nyújtottak be menedékkérelmet, tekintettel arra, hogy az új törvény csupán a menedékkérőkről rendelkezik - húzta alá az ET illetékes bizottságának elnöke.

A Lanzarote Bizottság már korábban is bírálta Magyarországot a menekült gyermekek védelmének nem kielégítő volta miatt.