Londoni merénylet: Angoltanár volt a támadó

Adrian Russell Ajao néven született a szerdai londoni terrortámadás elkövetője, aki csak később vette fel a még arabosabban hangzó Khalid Masood nevet – derült ki a brit terrorelhárításért felelős Mark Rowley pénteki nyilatkozatából.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az autós támadással indult, késeléssel folytatódott, a gyilkossal együtt végül öt halálos áldozattal járó terrorakció elkövetője Nagy-Britanniában született.

Először a brit bulvárlapok írtak róla, hogy Masood angoltanárként dolgozott. Később a Telegraph is írt arról, hogy az 52 éves férfi – aki nevelt lánya révén nemrég nagyapa lett – 2009-ben egy lutoni középiskolában tanított angolt. Közvetlenül előtte néhány hónapot Szaúd-Arábiában töltött.

Masood korábban már követett el bűncselekményeket, testi sértés miatt is ismerte a hatóság, de nem volt terrorgyanús személy, bár már felkerült a titkosszolgálatok radarjára. Először 1983 novemberében vették őrizetbe, legutóbb pedig 2003 decemberében, akkor azért vitték be, mert egy kést találtak nála egy igazoltatás során.

Masood (Ajao) a délkelet-angliai Dartfordban született, a rendőrség már a kisvárosból ismerte kisebb ügyeiért. Később több felé élt angliai kisvárosokban.

2000-ben súlyos testi sértés miatt került börtönbe: akkoriban Northiamban élt, ahol szóváltásba keveredett egy férfival, aki állítólag rasszista megjegyzéseket tett a feketének mondott Masoodra.

Ő ezután távozott és az áldozat közelben lévő autóját karcolta össze késsel. Az autó tulajdonosa azonban hamar a helyszínre ért, ekkor vált igazán súlyossá az ügy: Masood hatalmas vágást ejtett az áldozat arcán.

A bíróságon Masood ügyvédje azzal érvelt, hogy az elkövető folyamatosan rasszista beszólásoknak volt kitéve, ami szerepet játszott az agresszióban.

Mindenesetre sokat mondó, hogy Masoodnak szabadulása után, 2003-ban is volt egy késeléses esete, és a csütörtöki támadásban, miután több embert elütött a Westminster hídon, a kocsiból kiszállva halálra késelt egy rendőrt a parlamentnél.

A Telegraph megtalálta Masood legutóbbi lakhelyén vele élő családjának szomszédait is, akik „nagyon udvarias embernek” írták le őt és 39 éves feleségét is, akinek vélhetően első házasságából származó lánya nemrég gyermeket szült, aki szintén velük élt. A szomszédokat sokkolta, hogy Masood volt a terrortámadás elkövetője.

Péntekre ötre nőtt a halálos áldozatok száma: az autóval a Westminster hídon elgázolt 40 éves spanyol-brit állampolgárságú Aysha Frade, az 50-es éveiben járt amerikai Kurt Cochran és a parlamentnél késsel megölt fegyvertelen rendőr, a 48 éves Keith Palmer után a kórházban meghalt a 75 éves Leslie Rhodes is. A férfit pénteken kapcsolták le az őt fizikailag életben tartó gépekről, sérülései miatt nem volt esély arra, hogy a kómából felébredjen.

A szerda délutáni támadás során Masood a parlament épületébe is be akart jutni, ezt igyekezett megakadályozni a megölt rendőr, akiről külön is megemlékeztek a parlamentben, és csütörtökön, az áldozatok emlékére a Trafalgar téren tartott gyertyagyújtáson.

A támadás elhárítását ugyan sikeresnek nevezte a kormányfő, mert a gyilkos nem tudott behatolni az épületbe, Theresa May azonban elismerte, hogy szükség van a parlament körüli biztonsági intézkedések felülvizsgálatára. Mayt a támadás után gyorsan biztonságba helyezték, erről egy videó is megjelent a Sky News Twitterén.

This is the moment @theresa_may was rushed out of #Parliament by her security team during the #Westminster terror attack in #London pic.twitter.com/SQTDQcF6gl