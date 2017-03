Megint megszívatta a kárpátaljai magyar falu az ukránokat

Korábban írtuk, hogy a kárpátaljai magyar Nagydobrony településen az emberek ráuntak arra, hogy a sáros, poros, elhanyagolt útkezdeményeken közlekedjenek a faluban.Saját költségre, saját munkával utakat csináltak maguknak - ami ráadásul tizedannyiba került így, mintha az ukrán állami útkezelő, az Ukravtodor csinálta volna.



Erre a magyar média mellett az ukrán is felfigyelt. Azonban az ukrán állami útépítő szerint fölösleges volt a felhajtás, hiszen a tél úgy is szétveri a kezdetleges munkát, ellenben azzal, amit a professzionális állami szerv csinált. A Mukachevo.net újságírói most úgy gondolták, hogy szavukon fogják az állami útépítőt, és elmentek Nagydobronyba megnézni, hogy mi a helyzet. Így néz ki az az út, amit a magyar falu lakói csináltak:

Így pedig az, amit a professzionális ukrán útkezelő:

Ez egyébként nem feltétlenül az ukrán munkások hibája. Beszéltünk egy neve elhallgatását kérő ukrán útépítővel, aki elmondta, hogy azért mennek hamar tönkre az állami cég által készített/javított utak, mert direkt pocsék minőségű a használt aszfalt. Így ugyanis akár évente újraaszfaltozzák ugyanazt az útszakaszt állami pénzeken, amit utána vissza lehet osztani.

Az állami cég által használt aszfalt gyenge minőségét egyébként a nagydobronyiak is megerősítették. Először ugyanis ők is azt használták az útépítéshez, de az túlságosan mállékony volt, és nehezen kötött, ezért inkább magánkézen lévő cégektől vásárolták az alapanyagot.