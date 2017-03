Trump drasztikusan csökkentené az ENSZ-re szánt kiadásokat is

Egymilliárd dollárral csökkentené az Amerikai Egyesült Államok ENSZ-re fordított kiadásait Donald Trump a ForeignPolicy.com értesülései szerint. Vagyis az elnök tervei szerint az USA jóval kisebb mértékben járulna hozzá a szervezet békefenntartó küldetéseihez, de olyan programoktól is megvonná a támogatást, amik a legszegényebb országokban élő gyerekek étkeztetését, vagy oltását finanszírozza. Az így felszabaduló pénzt inkább a saját hadseregre költené az elnök.

Trump a kampánya során sokszor elmondta, hogy szerinte a költségvetés forrásaiból sokkal többet kellene a belügyekre fordítani és ott elkölteni. Ezzel egybevágnak a most kiszivárgott tervek is, amik drasztikusan megvonnák a hozzájárulást az olyan ügyektől, mint például a legszegényebbek segélyezése, vagy a békefenntartás.

A tervek szerint az ENSZ békefenntartásra szánt összeg 40 százalékkal csökkenne. Az ENSZ 8 milliárd dolláros békefenntartásra szánt költségvetéséből több, mint 2 milliárdot az Egyesült Államok fizetett a tavalyi évben.

Az amerikai kormány tavaly összesen 10,5 milliárd dollárral járult hozzá különböző ENSZ programokhoz, amiben számos humanitárius program is benne van, de emellett része például a nukleáris, kémiai és biológiai fegyverek monitorozása is szerte a világon.

Egyelőre csak tervekről és kiszivárgott információkról van szó, amik nem meglepőek Trump kampányának fényében. Erre hívta fel a figyelmet Mick Mulvaney is, aki a költségvetést előkészítő bizottság vezetője. Elmondása szerint a tervezetet az alapján állították össze, hogy milyen ígéreteket tett Trump a kampány során. Itt kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy a pénzt elsősorban az országon belül kell elkölteni, illetve a nemzetközi szervezetek támogatása helyett az ország saját védelmi költségeit kell növelni.

Ahogy az egészségügyi reformnál is bebizonyosodott egyáltalán nem biztos, hogy Trumpnak könnyű dolga lesz a költségvetés elfogadtatásában. A Foreign Policy cikkében meg is jegyzi, hogy vezető republikánus politikusok rögtön kifejezték ellenérzésüket a tervezettel kapcsoltban. Ezenkívül az ENSZ-en belül is tárgyalásokat kell folytatni, hiszen a kimaradó összeget valakinek át kell vállalnia a szervezeten belül. Pontosabb részletek a költségvetésről májusban várhatóak.