Az EU beszállna Líbia déli határainak védelmébe

Küldetést tervez Líbia déli határának megerősítésére az Európai Unió, értesült a Welt am Sonntag. A német lap szerint Brüsszelben azon is dolgoznak, hogy a közösség legális úton fogadjon be menekülteket az észak-afrikai országból.

A Welt am Sonntag szerint az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) vizsgálja, miként lehetne segíteni Líbiát az illegális migráció elleni védekezésben az ország déli, Nigerrel, Csáddal és Szudánnal közös határán. Az EU diplomáciai testületében egy rendőri misszió összeállításán dolgoznak a líbiai határőrség támogatására, írja az MTI. Elképzelhető az is, hogy egyes tagállamok - például Olaszország - kétoldalú alapon küldenének szakembereket Líbiába, ahonnan a legtöbb menekült elindul a Földközi-tengeren az uniós, azaz olasz partok felé.

Az EKSZ még nem döntött a küldetésről, de az már biztos, hogy technikai jellegű segítséget mindenképpen terveznek a polgárháború sújtotta ország nemzetközileg elismert egységkormányának támogatására. Fájez esz-Szarrádzs kormánya helikoptereket, drónokat, műholdas telefonokat kaphat, hogy hatékonyabban léphessen fel a déli határon keresztül a Földközi-tenger felé irányuló illegális migrációval szemben.

Közben az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja, Dimitrisz Avramopulosz vezetésével legális menekült-áttelepítési terven is dolgoznak Líbia megsegítésére. Az uniós biztos a Welt am Sonntagnak azt mondta: több területre kiterjedő, átfogó támogatást kell nyújtani az észak-afrikai országnak. Az embercsempészek elleni harcban segíteni kell a helyi hatóságokat, de az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) is tovább kell építeni az együttműködést, hogy javuljon a Líbiában tartózkodó menekültek helyzete és erősödjék a visszatérési hajlandóság az úgynevezett irreguláris migránsok körében. Ezzel javítani lehet "a migrációs áramlás kezelését" a Földközi-tenger középső medencéjét átívelő útvonal mentén.

Ha ez a törekvés eredményre vezet, Dimitrisz Avramopulosz szerint javítani kell a legális lehetőségeken is, amelyekkel az emberek biztonságos és rendezett módon Európába jöhetnek. A brüsszeli bizottság szerint áttelepítési programot kell indítani. Ezt Thomas de Maiziere német és Marco Minniti olasz belügyminiszter is támogatja, írta a Welt am Sonntag.

Dimitrisz Avramopulosz a lapnak arról is beszélt, hogy fel kell gyorsítani a Görögországban és Olaszországban tartózkodó elismert menekültek tagállamok közötti szétosztását. Mint mondta, "nincs kifogás, valamennyi tagállamnak teljesítenie kell az (uniós) jog által rögzített kötelességeit".

Tavaly mintegy 180 ezer menedékkérő érkezett észak-Afrikából a Földközi-tengeren át az EU területére. A Welt am Sonntag szerint az olasz kormány attól tart, hogy ez az szám az idén 250 ezerre emelkedik. Az IOM legutóbbi, március közepén készített jelentése szerint az év eleje óta húszezernél is több menedékkérőnek sikerült átkelnie, zömük Olaszországban ért partot, és csaknem félezren fulladhattak a tengerbe.