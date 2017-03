Buszon lövöldözött egy férfi Las Vegasban

Buszon kezdett lövöldözni egy férfi szombaton Las Vegas belvárosában. Egy ember meghalt, két sebesültet kórházba szállítottak. A férfinél egy pisztoly volt. A lövöldözés után elbarikádozta magát a buszban.

A rendőrség robotokat és páncélozott járműveket vezényelt a helyszínre. A hatóságok lezárták a Cosmopolitan szálloda-kaszinó közelében lévő területet és figyelmeztették a szomszédos kaszinókban tartózkodó turistákat, hogy ne menjenek ki az épületből.

A máskor gyalogosokkal és járművekkel teli terület elnéptelenedett. Sokan a környező épületek ablakaiból figyelték és hallgatták, ahogy a rendőrség tárgyalásba kezdett a férfival. Mivel a busz ablakain reklámmatricák voltak, nem lehetett belátni, így nem lehetett tudni, vannak-e még utasok bent.

