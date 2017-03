Elnézést kért a szélsőjobbos rádiós a pedofil gyerekkereskedéssel vádolt pizzériától

Az utóbbi hónapok egyik legabszurdabb összeesküvés-elmélete, a Pizzagate szerint vezető demokrata politikusok sátánista pedofil gyerekkereskedő hálózatot tartottak fenn egy washingtoni pizzériában. Most az elméletet népszerűsítő Alex Jones bevallotta, hogy ez nem volt igaz.

A vezető összeesküvés-elmélet-hívő, népszerű dallasi rádiós Jones vezeti az Alex Jones Show nevű rádióműsort, és ő szerkeszti az Infowars.com honlapot is. Jókora szerepe volt abban, hogy a Pizzagate komoly hullámokat kavart az amerikai közéletben, elárasztotta a különféle internetes fórumokat, és még hónapok múltán is milliók hisznek benne.

Jones most egy videóban kért elnézést a Comet Ping Pong pizzéria tulajdonosától, James Alefantistól, és elmondta, az Infowars eltávolítja magát a sztoritól, levették a Pizzagate-tel foglalkozó anyagok többségét, és két riportert ki is rúgtak a honlaptól: "Tudtommal sem Mr. Alefantis, sem a Comet Ping Pong nem vett részt semmiféle emberkereskedésben" - mondta Jones, és mindenkit arra biztatott, hogy hozzá hasonlóan kérjen elnézést Alefantistól.

Az étterem tulajdonosát és az alkalmazottakat rendszeresen érik halálos fenyegetések, és decemberben pár napra be is kellett zárniuk, miután egy férfi, miután Jones műsorában hallott a Pizzagate-ről, úgy döntött, hogy maga jár utána a sztorinak, és egy félautomata karabéllyal kezdett lövöldözni az étteremben.

Tüntetések is voltak a Fehér Ház illetve maga az étterem előtt, hogy a média ne hallgassa el a "Hillary Clinton sátáni pedofil gyerekkereskedő hálózatát", Alefantis pedig közel 70 ezer dollárt költött arra, hogy biztonsági őrök vigyázzanak az étteremre. A tulajdonos most abban bízik, hogy a helyzet lassan normalizálódik, írja a New York Times.