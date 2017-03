Lövöldözés tört ki egy ohiói éjszakai bárban

Egy ember meghalt, és legalább 14 megsebesült egy ohiói éjszakai szórakozóhelyen történt lövöldözésben vasárnapra virradóra, közölte az MTI.

A Cincinattiban működő Cameo Night Clubból több sebesültet életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, egyeseket közülük meg kellett műteni. Az eset éjfél után egy órával történt, amikor több százan voltak a szórakozóhelyen.

BREAKING NEWS; At least 8 reported injured after a shooting at a #Cincinnati nightclub, #Ohio.pic.twitter.com/iZgLbn8dJO via @BreakingNLive