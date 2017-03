Létrával mentek a múzeumba, és elloptak egy 100 kilós aranyérmét

Betörtek hétfőn hajnalban a berlini Bode Múzeumba, ahonnan egy 100 kilós aranyérmét loptak el, írja a Berliner Zeitung. A II. Erzsébetet ábrázoló, 1 millió kanadai dollár névértékű érme piaci értéke 3,7 millió euró, azaz több mint 1 milliárd forint lehet.

A tettes vagy tettesek egy létrán másztak be a múzeumba, ahol felújítási munkálatok is zajlottak. A létrát később megtalálták a közeli S-Bahn sínei között. Emiatt több órára le is állították a szerelvényeket ezen a szakaszon.

Fotó: Staatliche Museen zu Berlin / Reinhard Saczewski

Külön rejtély, hogyan tudták egyáltalán elszállítani az érmét. Az ellopott tárgy ugyanis a világ egyik legnehezebb és legnagyobb érméje 100 kilogrammos súlyával és 53 centiméteres átmérőjével, azaz kb. akkora mint egy autókerék.

A Big Maple Leafet 2007-ben készítette a kanadai pénzverde. Magas tisztaarany-tartalma miatt az egyik legnagyobb értékű érme a világon, írj az RBB Online.

Az érmét 2010 óta a berlini Múzeum-szigeten található Bode Múzeumban állítják ki.