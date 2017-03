Navalnij egyre bosszantóbb pörsenés Putyin arcán

Tizenöt napos elzárást kapott az orosz ellenzék első számú vezetője hétfőn a vasárnapi moszkvai tüntetés miatt. Alekszej Navalnij mellett még több mint 600 – az ellenzék szerint ezer – embert állítottak elő az elmúlt öt év legnagyobb ellenzéki tüntetésén: a rendőrség szerint 7-8 ezer, a szervezők szerint 15-20 ezer ember ment ki Moszkvában vasárnap a belvárosban tartott, a hatóságok által nem engedélyezett felvonulásra.

Tízezren tiltakoztak Szentpéterváron is az állami korrupció ellen – itt 131 embert állítottak elő a rendőrök –, amelynek bemutatásával Navalnij ma már vitathatatlanul a Kreml leghatásosabb kritikusává lépett elő az elmúlt években. Az ország 84 városában előzetesen nem akadályozták a hatóságok a tüntetést, ebből húsz helyen a felvonulást is engedélyezték.

Moszkvában hatóságok két másik, félreesőbb helyszínt javasoltak a tüntetésre – a felvonulásokat az ellenzéknek lényegében sosem engedik a fővárosban – ezért Navalnijék szokatlan megoldást választottak:

arra kérték a tüntetőket, hogy az óramutató járásával ellenkező irányban sétáljanak körbe a Majakovszkij tér felől indulva,

bármiféle transzparensek, skandált jelszavak nélkül. Ennek nyomán a csaknem a Kremlig vezető Tverszkaja mindkét oldalán sikerült három kilométer hosszan járókelőkkel megtömni a járdákat.

11 Galéria: Ezrek tüntettek a korrupció ellen Moszkvában Fotó: Olga Maltseva

A rendőrség az úttestet élőlánccal zárta el a tiltakozók elől, akiknek jelentős részét a Kommerszant tudósítása szerint középiskolások, esetleg egyetemi éveit épp csak megkezdő fiatalok adták.

A fiatalok egyre nagyobb aránya jelzi Putyin hatalmának igazi határait. A tüntetők legtöbbje egész életében csak Putyint láthatta a hatalom élén – amikor épp négy évre Dmitrij Medvegyevet tette meg elnöknek, akkor sem volt kérdés, ki irányít, aztán 2012-ben Putyin vissza is ült a kormányfőiből az elnöki székbe –, az idő tehát ellene dolgozik.

A vasárnapi tüntetés előkészületei, a közösségi oldalakon zajló szervezkedés ellen a hatóságok sem tudnak sokat tenni. A tanárok is csak kétségbeesetten, Putyin-párti érveikkel a diákok előtt inkább csak nevetségessé téve magukat próbálták elejét venni annak, hogy a fiatalok utcára vonuljanak.

Önjáró tiltakozás

Magát Navalnijt a tüntetés első negyed órájában már körbevették a rendőrök, hétfőn pedig gyorsított eljárásban került bíróság elé, a háttérben a ráccsal jelentkezett be a twitteren.

Всем привет из Тверского суда. Настанет время, когда и мы будем их судить (только уже честно) pic.twitter.com/zs6ueJMM8o — Alexey Navalny (@navalny) 2017. március 27.

A tüntetés azonban nélküle is folytatódott, a tudósítások szerint a kezdetben még a hangosbeszélőn szép szóval operáló rendőrség egy órával később már az ellenzéki tüntetések kedvelt helyszínén, a Puskin térnél gumibotozott – a Kommerszant szerint azért, mert a rendőrök egy közeli építkezés miatt azt hitték, a tüntetők barikádot építenek.

Ekkor sérült meg egy rendőr is, akit a sisakja alatt fejbe vertek a tüntetők, többeket tanúként hallgattak ki, gyanúsítottja nincs az ügynek.

Az előállítottak nagy részét kiengedték, többségük ellen a szabálysértési eljárást indítottak, ami alapján 20 ezer rubel (1 rubel öt forint) büntetés szabható ki.

A tüntetés apropója Navalnij legutóbbi filmje volt kormányfő vagyonáról. Az "Ő maguknak nem Gyima" – a cím utalás a Dmitrij Medvegyev szóvivőjének egy replikájára – látványos, rejtett ingatlanokat drónfelvételekkel is bemutató, kapcsolati hálókat felfedő tényfeltáró dokumentumfilm 12 millió megtekintésnél jár a Youtube-on, hiába a kézivezérelt sajtó.

A Kremllel szemben nehéz elnökjelöltté válni Jelöltté válni egyre nehezebb, 1996-ban és 2000-ben – a már megbízott államfőként hatalmon lévő Putyin megválasztásakor – még 11, utána 4-5 jelölt kapta meg az indulás jogát a 2012-ig négyévenként, azóta hatévenként esedékes választásokra. A parlamenti pártok által támogatott jelölt mentesül a támogató aláírások gyűjtésétől, amelyekből kétmillióra van szüksége annak, aki parlamenten kívüli erő színeiben vagy függetlenként indul. Az aláírásokat a Központi Választási Bizottság (CIK) vizsgálja meg egy szúrópróbaszerűen kiemelt tételből, amelyben ha több mint 5 százalék a formailag érvénytelen aláírások aránya, és ez a következő tételben is megismétlődik, akkor a további vizsgálatok nélkül elutasítják a jelölt indulási kérelmét. 2008-ban volt olyan jelölt – egy bizonyos Andrej Bogdanov –, aki fele annyi szavazatot sem kapott, mint amennyi ajánlószelvényt begyűjtött, a CIK azonban nem talált szabálytalanságot a támogató aláírásokban, míg Mihail Kaszjanovnál, a Putyinnal szembekerült egykori kormányfőnél igen. Garri Kaszparov sakkvilágbajnok azért nem tudott elnökjelöltté válni, mert a támogatását megszavazó gyűlést nem sikerült határidőig lebonyolítani, mivel az utolsó pillanatban a helyet biztosítók megtagadták hozzájárulásukat a rendezvény megtartásához. Putyin népszerűsége eközben az Ukrajnával szembeni konfliktus előtt mért 60 százalékos – ez egy erősen kontrollált tömegtájékoztatási rendszerben, érdemi ellenzék és hatalmi ellensúlyok nélkül kevés – már elrugaszkodott, jelenleg 85 százalékon áll. A gazdaság visszaesését egyelőre jól elfedi a Krím megszerzésével megvalósított országgyarapítás, és az, hogy a Kreml eredményesen tudja a külvilágra hárítani a felelősséget a gazdasági nehézségekért. Az ellenzékieket külföldi ügynökökként, az ország egységét megbontó, amerikai pénzből működő emberekként mutatja be.

Hogy a tavaly már az elnökjelöltségért bejelentkező Navalnijt kénytelen egyre inkább komolyan venni a 2018-ban Vlagyimir Putyin újraválasztását tervező Kreml, azt jelzi az is, hogy hétfőn már házkutatást tartottak az általa vezetett Korrupció Elleni Küzdelem Alapítványa (FBK) irodáiban.

Több munkatársat bevittek a rendőrségre, elkobozták a számítógépeket. A Newsru.com úgy tudja, uszítás vádjával nyomoz a rendőrség.

У офиса ФБК. Никого не пускают, что там происходит - непонятно. pic.twitter.com/NyYiUmL5rN — Alexey Navalny (@navalny) 2017. március 27.

Az FBK élő közvetítést adott a tüntetésekről is, amíg bombariadóra hivatkozva a rendőrség ki nem üríttette az épületet. Addigra így 3,75 millióan nézték a közvetítést – ami a 143 milliós Oroszországban sem kevés.

Navalnij fáradhatatlanul kész nyíltan vitázni, hol az „orosz Larry Kinggel” – Vlagyimir Pozner bizonyos keretek között a Kremlnek is beszólhat, persze a vitáját Navalnijjal az internetre kiszorított Dozsgy csatornán lehetett csak látni –, hol az ellene Kreml párti civil öntudatból meginduló utca emberével, mint Jekatyerinburgban, vagy legutóbb a dél-szibériai Barnaulban, ahol egyébként az oroszoknál bevett zöld sebfertőtlenítővel öntötték le, amiből aztán inkább jó PR-fogást csinált, ahelyett, hogy kétségbeesetten letörölgette volna a levakarhatatlan zöldet.

Moderátortól az ellenzéki főszerepig

Igaz, Navalnij nem most kezdte a spontán vitákat. Ezen a 10 éves felvételen egy politikai vitaest moderátoraként kezelte a közönség soraiban hirtelen felbukkanó szélsőjobbosokat. Az estet Sieg Heil-ezéssel megállító csoport a hely szétverésével fenyegetőzött, Navalnij végül azzal szerelte le őket, hogy szót adott vezetőjüknek, akit azért menet közben helyre tett, ha a kérdésben túlpörgött a liberálisok legyilkolászásáról szóló rész. (A rendőrség egyébként nem jött ki a helyszínre, másnap pedig egy Kreml-párti értelmiségi nyilatkozhatott arról az állami hírügynökségnek, hogy a liberális klubban náciknak adnak szót.)

A jogász végzettségű 41 éves férfi az általa létrehozott Roszpil.info oldalon az évek során számos gyanús állami szerződést hozott nyilvánosságra, fokozatosan az ország első számú bloggereként lépve elő. (Bírósági ügyek ugyan nem követték a támogatások révén mind nagyobb ügyvédi apparátussal dolgozó Roszpil által feltárt ügyeket, de állításuk szerint számos szerződés nyilvánosságra hozatalával négymilliárd dollár elszivárgását akadályozták meg.)

A kétgyermekes apa a liberális Jablokóban kezdte, a Népek Barátsága Egyetem jogi karának elvégzése után a parlamentből 2002-ben kiszorult párt vezetésébe is bekerült, ám 2007-ben kizárták, mert megjelent a nacionalista Orosz Menet novemberi felvonulásán. Navalnij magát „normális nacionalistának" tartja, aki szerint a szélsőségesek valódi problémáról beszélnek, épp ezért nem szabad finomkodó távolságtartással átengedni számukra a terepet. Bevallása szerint nem azért kell fellépni az illegális bevándorlás ellen, mert a beszivárgók nem oroszok, hanem azért, mert jogfosztott munkavállalókként kiszolgáltatottá teszik a helyi munkavállalókat is.

A képet tovább bonyolítja, hogy radikálisokkal szövetkezve egy rövid időre létrehozta a russzofóbia ellen küzdő Orosz Nemzeti Mozgalmat, amely már egyértelműen nacionalista célokat fogalmazott meg.

11 Galéria: Ezrek tüntettek a korrupció ellen Moszkvában Fotó: Sergei Karpukhin

„Növekvő népszerűsége nyomán nagyon veszélyes lehet” – mondta róla a Borisz Akunyinként Magyarországon is ismert bestselleríró – a való életben grúz származású Grigorij Cshartasvili –, aki egyébként magát Navalnij nagy rajongójának tartja, akivel közösen fel is lépett 70 ezres tömeg előtt a 2011 decemberi ellenzéki tüntetéseken az Egységes Oroszország sokak által vitatott tisztaságú választási győzelme után. Azt azonban az író szerint is jó lenne mielőbb tisztázni, hogy Navalnij nacionalista-e, netán elvtelen populista, vagy olyan demokrata, akinek ellentmondásos nézetei csupán a hatalom által szűkre szabott demokratikus mozgásteret tükrözik.

Navalnij nem kíméli a 90-es években még fő irányt adó liberálisait sem – például a privatizációt levezénylő, Putyin alatt is stratégiai ágazatokat felügyelő Anatolij Csubajszot –, akik nem mellesleg maguk segítették hatalomra a Jelcin által kijelölt Vlagyimir Putyint.

Egyébként is kivan már az értelmiségi ellenzék finomkodó taktikázásaitól. Szerinte csak várják a megfelelő pillanatot, amely sokuk szerint 2018-ban sem jön el.

17 éve van hatalmon Putyin, régebb óta, mint Brezsnyev – és csak várunk,

alig maradt szabad sajtóorgánum – csak várunk,

már százak vannak elítélve, valójában politikai okokból – csak várunk,

a gazdaság negyedik éve zsugorodik – és csak várunk,

milliárdokkal buknak le rendőri vezetők – és csak várunk,

Putyinék úgy kezelik az állami Rosznyeftyet, mintha a saját kis saurmás bódéjuk volna – és csak várunk

– sorolta az ellenzék toporgásával szembeni kifogásait a politikus, aki ellen számtalan rágalmazási és sikkasztással kapcsolatos per indult, bár azokból börtönbüntetés nem lett. Igaz, a fagazdálkodással foglalkozó Kirovlesz kapcsán felfüggesztett büntetést kapott, ez azonban jogilag nem akadálya az indulásnak. Idén februárban a strassbourgi Európai Emberi Jogok Európai Bírósága az ítélettel kapcsolatban – a testület orosz tagjával egyetértésben – kifogást emelt.

Már nem beszélni is kellemetlen

A Medvegyevet cipővásárásaitól drága óráján át a jachtjaiig lebuktató film nyomán az Orosz Föderáció Kommunista Pártja (KPRF) parlamenti vizsgálóbizottság felállítását javasolta. Ez még a többé-kevésbé ellenzékiként viselkedő párttól is szokatlan, ráadásul tovább növeli Navalnij súlyát.

Az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov nem kommentálta a kérdést, hogy reagálnia kell-e a kormányfőnek a gyanúra – ezt Medvegyev szóvivője sem kommentálta – de már a kérdés elhangzása is mutatja, hogy Navalnij aktivitása egyre kellemetlenebb a Kremlnek.

Az elnöki szóvivő klasszikus érvet vett elő a tüntetőkkel szemben: a fiatalok csak pénzért vonultak utcára. Peszkov szerint ezek az információk ellenőrzött tényeken alapulnak, és „szükség esetén” el is juttatják őket a hatóságoknak – idézte a szóvivőt az Rbc.ru.

11 Galéria: Ezrek tüntettek a korrupció ellen Moszkvában Fotó: Alexander Utkin

A tüntetések alatti előállítások miatt után az orosz külügyminiszternek is magyarázkodnia kellett. Szergej Lavrov a kettős mércét hívta segítségül, szerinte ugyanis a közelmúltban Nyugaton is tiltottak be tüntetéseket, így semmi meglepő nincs abban, ha az orosz hatóságok is érvényt szereznek a törvénynek.