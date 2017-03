A skót parlament zöld utat adott a függetlenségi népszavazásnak

Ahogy azt várni lehetett, felhatalmazta a skót parlament Nicola Sturgeon skót kormányfőt az újabb skóciai függetlenségi népszavazás előkészületeinek megkezdésére. Az edinburghi törvényhozás 69:59 arányban szavazta meg Nicola Sturgeon indítványát.

A keddi parlamenti szavazás mindazonáltal korántsem jelenti az újabb referendum tényleges kiírását. Sturgeon arra kért és kapott felhatalmazást, hogy engedélyt kérhessen a brit kormánytól a függetlenségi népszavazás előkészítésére és meghirdetésére.

Sturgeon a múlt héten ismertette az általa felvázolt menetrendet, és akkor jelezte, hogy az új népszavazást legkorábban 2018 őszén, legkésőbb 2019 tavaszáig lehetne megtartani.

Miután Sturgeon akkor kijelentette,lesz újabb népszavazás Skócia függetlenségéről , a The Sunday Times és az LBC brit rádióadó felmérést készíttetett a referendumról. 1008 skót válaszolt: mindössze 44 százalékuk mondta, hogy a függetlenséget támogatja, míg 56 százalék az Egyesült Királyság részeként szeretné továbbra is látni Skóciát. Az eredmények szerint most valamivel kevesebben támogatják a függetlenséget, mint 2014-ben.

A felmérés válaszadóinak nagyobb része Theresa May brit miniszterelnökkel ért egyet, aki azt mondta: ameddig le nem zárulnak a tárgyalások Nagy-Britannia kilépéséről az Európai Unióból, „nem időszerű” egy újabb függetlenségi referendum .