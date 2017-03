Nem akar újabb EU-s kilépéseket Nagy-Britannia

Az Egyesült Királyság nagykövete a brexit utáni időkről beszélt az Indexnek.

Nem kell félniük a kint élő magyaroknak.

Kevésbé biztos a helyzete azoknak, aki csak most költözne ki, bár két évig még az EU szabályai érvényesek.



szerint Európának szüksége van egy olyan erős partnerre, mint Nagy-Britannia. A CEU-ról viszont nem akart mondani semmit.

Hogy éli meg a napot, amikor visszafordíthatatlan lett a kilépés? Szomorú vagy inkább optimista?

Mint a brit nagykövet, nem oszthatom meg a személyes érzéseimet ezzel kapcsolatban. Várom a tárgyalásokat, amelyek remélhetőleg jó eredményre vezetnek az EU-s barátainkkal. Ahogy Theresa May mondta, és levelében írta is, szoros együttműködést szeretnénk az EU-val. „Mély és különleges partnerség”, ezt a kifejezést használta.

May azt is hangsúlyozta, hogy reményei szerint az Európai Unió erős és sikeres marad, amihez mi is hozzá szeretnénk járulni, igaz már nem az EU tagjaként. Szóval May optimista és előremutató volt, amire most várjuk az EU válaszát.

Hogy látja Nagy-Britannia jövőjét? Előfordulhat, hogy a brexitre válaszul kiválik majd Skócia és Írország?

Erre elég egyenes választ adott Theresa May, amikor azt mondta, hogy a cél az Egyesült Királyság további egyesítése. A sikeres EU-s tárgyalásokhoz valóban Egyesült Királyságként kell működnünk. Nyilvánvalóvá tette, hogy ez nem a megfelelő idő egy második függetlenségi népszavazásra. Írországra nézve pedig hangsúlyozta, hogy semmi olyan nem történhet, ami veszélyeztetné az észak-ír békemegállapodást. Ennek lényegi pontja volt az Egyesült Királyság kapcsolata az Ír köztársasággal.

Hogyan változik az Angliában dolgozó vagy tanuló magyarok helyzete?

A miniszterelnök olyan megállapodást szorgalmaz, amely biztosítja az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait, és ugyanígy biztosítja az EU-ban élő angolok jogait. Ezen megállapodás mielőbbi elfogadása az egyik fő feladatunk. Meggyőződésünk, hogy ez olyan ügy, amiben a felek már a tárgyalások korai szakaszában meg tudnak állapodni.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a tárgyalásokon minden Nagy-Britanniában élőt képvisel majd, azokat az EU-s állampolgárokat, akik nálunk élnek. Theresa May egyik fontos feladata, hogy a Nagy-Britanniában élő EU-s polgárok jogait védje, ezzel is elismerve, hogy ezek az emberek milyen sokat tettek az ország gazdasági sikereiért. Mindez persze a két féltől, jobban mondva 28 féltől függ.

Tudatában vagyunk, hogy milyen kétségei vannak most a nálunk élő magyaroknak, de hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk az ügyben.

Mit üzenne azoknak, akik a jövőben szeretnének az Egyesült Királyságbam dolgozni, vagy tanulni?

Le kell szögezni, hogy az Unió tagjai maradunk addig a pontig, amíg hivatalosan el nem hagyjuk azt, azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amik ezzel járnak. Theresa May hangsúlyozta, hogy szeretnénk fenntartani szoros tudományos, oktatási, kutatási és technológiai együttműködésünket az Unióval.

Az is elhangzott, hogy mindig szívesen fogadjuk majd az európai tehetségeket.

De a lényeg, hogy ebben a pillanatban még semmi nem változik, az uniós polgárok továbbra is szabadon mehetnek az Egyesült Királyságba turistaként, munkaerőként vagy diákként. Nem hiszem, hogy jelenleg bárkinek tartania kellene az Egyesült Királyságba utazástól.

Mi a hosszú távú érdeke az Egyesült Királyságnak? Támogatják, hogy Önökhöz hasonlóan további országok lépjenek ki?

Ahogy az elhangzott, kilépünk az EU-ból, de nem lépünk ki Európából. Theresa May többször is elmondta, hogy érdekünk a prosperáló EU. Elkötelezett partnerei és szövetségesei maradunk európai barátainknak. Erős és jól működő Európát szeretnénk, amely képes kiállni értékeiért és vezeti a világot a biztonsági kihívások közepette.

Ezért szeretnénk szoros és egyéni kapcsolatot az EU-val. Hogy kivehessük a részünket ezekből a feladatokból. Nem szabad elfelejteni, hogy a mienk a második legerősebb gazdaság az EU-ban, mi vagyunk az európai biztonsági kiadások legnagyobb finanszírozói, mi vayunk az egyetlen nagy ipari ország, amely teljesíti a kétszázalékos NATO-támogatási előírást, és az ENSZ előírását, amely 0,7 százalékos hozzájárulást ír elő a nemzetközi programok támogatására. Továbbra is mi vagyunk az egyetlen állandó európai tag az ENSZ biztonsági tanácsában.

Ezek egyike sem változik a brexittel. A fentiek csak hangsúlyozzák, milyen fontos, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió szoros kapcsolatban maradjon a kilépés után is.

Az utolsó kérdésem egy magyar üggyel, a CEU-t érzékenyen érintő törvényjavaslattal kapcsolatos. Az amerikai nagykövetség is megszólalt az ügyben, elítélve a kormány tervét, amely ellehetetlenítené az egyetem működését. Az Egyesült Királyság nagykövetsége hogyan látja ezt a helyzetet?

Nem kommentáljuk ezt az ügyet, most csak az 50-es cikkelyre koncentrálunk.