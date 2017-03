Trump lánya kormányalkalmazott lett, az apjának ad tanácsokat

Ivanka Trump, az amerikai elnök lánya hivatalosan is a szövetségi kormány alkalmazottja lett, de nem kap fizetést, feladatait társadalmi munkában látja el. Donald Trump elnök idősebbik lánya kormánytisztviselő lett, hivatalosan az elnök tanácsadója.

Fotó: Timothy A. Clary / AFP

Ivanka Trump néhány nappal ezelőtt már külön irodát is kapott a Fehér Házban, de kormánymegbízatását szerdán jelentették be hivatalosan is. A hír bejelentésekor az elnök lánya közleményben tudatta: hallotta egyesek aggodalmait és etikai kifogásait a szerepvállalása miatt, ezért is tartja fontosnak közölni, hogy a feladatokat társadalmi munkában látja el. Szerinte "jó hiszemben és igaz hittel" dolgozik együtt az elnöki hivatal többi tanácsadójával.

Ivanka Trump az elnök tanácsadója lesz a Fehér Házban, és bár feladatkörét nyilvánosan nem jelölték meg, eddigi tevékenységéből kitűnik, hogy a katonai és a biztonságpolitikai kérdéseket kivéve csaknem minden területen hallatja a hangját. Az elnök kétoldalú találkozóin is részt vett, például jelen volt Trump elnök és Abe Sindzó japán kormányfő megbeszélésein és Angela Merkel német kancellár Fehér Házban folytatott tárgyalásainak egy részén, kerekasztal-tanácskozást szervezett női vállalkozóknak, és az Egyesült Államokat fogja képviselni Berlinben egy nőjogi konferencián.

Az elnök lányának szerepvállalását nem mindenki nézi jó szemmel. A múlt héten jogászok egy csoportja - köztük Norman Eisen, Barack Obama volt elnök etikai ügyekben illetékes egyik jogi tanácsadója - levelet írt a Fehér Ház jogászának, Don McGahnnak, azt kérve, hogy az elnök gondolja át lánya kinevezését, ha pedig mindenképpen azt szeretné, hogy a Fehér Házban legyen a tanácsadója, akkor csakis kormányzati alkalmazottként foglalkoztassa őt. Ez a státus ugyanis elengedhetetlen átláthatósággal és az etikai normák betartásával jár. Ezt a követelést a Fehér Ház teljesítette, hiszen a 35 éves Trump lány kormányalkalmazott lett.

Ivanka Trump férje, Jared Kushner milliomos ingatlanfejlesztő szintén tanácsadó a Fehér Házban.

Kapcsolódó hír, hogy több mint 225 ezren írták alá szerda estig azt a követelést, miszerint Donald Trump amerikai elnök felesége költözzön be a Fehér Házba, vagy ha nem, akkor fizesse ki a védelméről New Yorkban gondoskodó biztonsági szolgálat borsos árát. A petíciót aláírók - nem tudni, hogy milyen kalkulációk alapján - úgy számolták, hogy Melania és fia, Barron Trump védelme New Yorkban napi 308 ezer dollárba - 88 millió forintba - kerül.

Az interneten szervezett aláírásgyűjtés szövege szerint a New York-i Trump-toronyban lakó First Lady védelmének költségét nem szabad tovább közpénzből finanszírozni most, amikor az Egyesült Államok államadósságának csökkentését kell elősegíteni.