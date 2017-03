Észak-Karolina visszavonta a melegek és transzneműek elleni törvényt

Az észak-karolinai állam törvényhozása visszavonta azt a törvényt, amely szerint a transzneműeknek azokat a mosdókat kell használniuk, ami a születési nemüknek felel meg. A jogszabály vallási csoportok és magánvállalkozások számára is lehetővé tette, hogy vallási meggyőződésükre hivatkozva megtagadják szolgáltatásaikat meleg, biszexuális és transznemű emberektől. A rendelkezés alapján boltokban, vendéglátóipari egységekben és kórházakban is megtagadhatták a melegek és transzneműek kiszolgálását, ellátást. A képviselők 32:16 arányban szavazták meg a House Bill 2 (HB2) nevű törvény eltörlését.

Az állam republikánus kormányzója szerint a törvény azokat a keresztényeket védi, akik szerint a házasságot csak férfi és nő köthet, a szexuális kapcsolat pedig házasságon kívül nem megengedett. A vécéhasználatra vonatkozó korlátozást azzal indokolta, hogy egyébként gyakoribbak lennének a szexuális zaklatások. A törvény hatalmas tiltakozást váltott ki az Egyesült Államokban. Az amerikai szövetségi kormány ultimátumot intézett Észak-Karolina államhoz, hogy ha nem vonja vissza a törvényt, akkor elesik számos központi pénztől, például az egyetemek támogatásától. Észak-Karolinát cégek, vállalatok és sportszövetségek is szankciókkal sújtották.

A törvény ellen számos híresség is tiltakozott. Lemondta koncertjét Észak-Karolinában Bryan Adams, Ringo Starr és Bruce Springsteen is. Bruce Springsteen egy nyílt levélben jelentette be, hogy így akarja kifejezni szolidaritását azokkal a szervezetekkel, cégekkel és magánszemélyekkel, akik mindent elkövettek a törvény semmissé tétele érdekében.