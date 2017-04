Földcsuszamlás volt Kolumbiában, legalább 92 halott

Legalább 92 ember meghalt egy délnyugat-kolumbiai földcsuszamlásban – írja a BBC a Vöröskeresztre hivatkozva.

A halálos áldozatok mellett több mint kétszázan megsérültek, és egyelőre nem tudni, hányan tűntek el. Sorrel Aroca, a régió kormányzója szerint teljes lakórészek tűntek el.

A földcsuszamlás az Ecuadorral és Peruval is szomszédos Putumayo tartományban történt, miután az éjszakai heves esőzés miatt megáradtak a környék folyói. Juan Manuel Santos kolumbiai elnök is a helyszínre utazik, és a katonaságot is mozgósították.

A március volt 2011 óta Kolumbia legesősebb hónapja.