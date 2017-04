Meghalt a szivárványos zászló megalkotója

65 éves korában meghalt Gilbert Baker, az LMBT-mozgalom szimbólumává vált szivárványos zászló megalkotója – írja a BBC. Álmában érte a halál a New York-i otthonában, helyi idő szerint csütörtök este.

Baker eredetileg egy nyolcszínű zászlót tervezett 1978-ban, a San Franciscó-i meleg szabadság napjára, amely a mai pride fesztiválok elődje volt. A zászló nyolc színe az emberség nyolc különböző aspektusát szimbolizálta. Később a színei számát hatra csökkentette, ez a ma is ismert változat. Nem csak szivárványos zászlót készített, többek között egy sor politikusnak is tervezett saját zászlót, köztük a francia elnöknek vagy spanyol királynak is.

Scott Weiner, Kalifornia állam kormányzója szerint Baker munkássága meghatározó volt a modern LMBT-mozgalom alakításában. San Francisco városa Baker tiszteletére felállított egy szivárványos zászlót a Harvey Milk Plaza mellett, amelyet Amerika első nyíltan meleg politikusáról neveztek el. Bakernek közeli barátja volt Milk, akit 1978-ban meggyilkoltak. (Milk életéről filmet is forgattak.)