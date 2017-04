Kurd menekültet vertek meg brutálisan Londonban, 6 embert letartóztattak

Négy férfit és két nőt vett őrizetbe a brit rendőrség vasárnap egy tizenéves menedékkérő elleni gyilkossági kísérlet miatt. A húszas éveikben járó fiatalok könyörtelenül összevertek egy 17 éves, iráni kurd származású fiút a londoni Croydonban, akit koponyatöréssel és agyi vérömlennyel szállítottak kórházba, írja az MTI. A fiú állapota súlyos, de stabil.

A letartóztatottak közül ketten 20, ketten pedig 24 évesek, a maradék két letartóztatott életkorát nem lehet egyelőre tudni. A Guardiannek és a BBC-nek nyilatkozó források szerint 10, a rendőrség szerint 8 ember lépett oda a buszmegállóban várakozó fiúhoz péntek éjjel. Miután megtudták, hogy menedékkérő, több utcán végigkergették, majd összeverték. A támadók csak a járókelők közbeavatkozása és a rendőrség megjelenése után hagyták abba a fiú ütlegelését.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy sokan - akár 20-an is - tétlenül nézték az eseményeket. A rendőrség gyűlölet-bűncselekmény gyanújával indított nyomozást. Nagy-Britanniában az elmúlt időszakban több, idegenellenességből fakadó bűncselekményt követtek el, de a péntek éjjeli támadás így is megrökönyödést keltett a sokszínű brit társadalomban.

"A gyűlölet-bűncselekményeknek nincsen helyük Londonban" - mondta Sadiq Khan, London polgármestere. "London egy csodálatosan sokszínű város. Nemcsak elfogadjuk különbözőségeinket, de ünnepeljük is őket. Közösségeinket nem oszthatják meg a gyűlölködők" - mondta Khan, aki London első muszlim polgármestere.