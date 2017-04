Így néznek ki az ISIS halálosztó drónjai

A Szíriai Demokratikus Erők fegyveresei szedték le azt a drónt, amivel az ISIS akarta a Tabqa légibázist támadni. Ilyen drónokat használ az ISIS a nemrég visszafoglalt Moszulban is gránátok dobálására, és az irakiak is hasonló szerkezetekkel támadnak vissza. Moszulban járt Földes András kollégánk is. Élményeiről itt olvashat.

7 Galéria: Drónokkal háborúznak Moszulban Fotó: Aris Messinis