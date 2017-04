Trump: Ha Kína nem segít, majd egyedül intézem el Észak-Koreát

Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjújában azt mondta, ha Kína nem tudja megváltoztatni a helyzetet, ami az észak-koreai atomfegyver-programot illeti, akkor majd "mi egyedül" elintézzük majd, számol be a CNN.

"Kína eldöntheti, hogy segít nekünk, vagy nem. Ha segítenek, az nagyon jó lesz Kínának, és ha nem, az senkinek nem lesz jó", mondta. A riporteri kérdésre, hogy véleménye szerint erre képes lehet-e erre Amerika, azt felelte, hogy:

teljesen.

A Trump-kormány folyamatosan aggodalmát fejezi ki a phenjani atomfenyegetés miatt, emlékeztet a CNN. Rex Tillerson külügyminiszter múlt hónapban járt Kínában, hogy nyomást gyakoroljon az Észak-Koreával szonszédos országra a fenyegetés enyhítésére, Trump pedig ezen a héten fogadja a kínai elnököt, Hszii Csin-pinget, és szándékai szerint ismét előhozná a témát.

Kína egyelőre nem reagált az interjúra, de azt közölte, hogy Tillerson telefonon felhívta a kínai külügy legmagasabb rangú diplomatáját a Trump-találkozó ügyében. A közlemény szerint a találkozó "rendkívül fontos a két ország kapcsolata szempontjából", és amiatt, hogy a "békét, stabilitást és fellendülést" elősegítsék a világnak.

Trump korábban arról is beszélt, írja a CNN, hogy szerinte Kína a felelős az észak-koreai fegyverkezésért. Azt is mondta többször is, hogy agresszív lépéseket tenne, hogy csökkentse a Kínával szembeni amerikai kereskedelmi hiányt, ami az import csökkentését, vagy az export növelését jelentheti.

Az ABC News-nak adott interjújában közben szintén vasárnap Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet azt mondta, Amerikának nem kellene többé elfogadnia a kínai kifogásokat, hogy 2ők is aggódnak". "Mutassák meg, mennyire aggódnak! Ők az egyetlen ország, amely meg tudja állítani őket, és ezt tudják is".

Pár nappal ezelőtt már keménykedett egyébként Trump.