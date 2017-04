Nyolc hónapot kapott a részeg szlovák pilóta

Nyolc hónapra ítélte a bíróság azt a szlovák férfit, aki szilveszterkor részegen akarta vezetni a Sunwing Kanadából Mexikóba tartó chartergépét - írja az MTI.

Miroslav Gronych a börtön mellett – amiből levonják majd az eddig letöltött időt – nagyjából 21 ezer forintnak megfelelő pénzbüntetést is kapott, szabadulása után pedig további egy évig nem vezethet majd repülőt.

Ahogy arról röviden mi is beszámoltunk, a 37 éves Gronych január elsején, nem sokkal reggel 7 után foglalta el a helyét a repülőn, amin rajta kívül még 99 utas és a személyzet másik 5 tagja tartózkodott.

Azt már a kapunál lévő személyzet is észrevette, hogy valami nincs rendben a kapitánnyal. Erről szóltak a másodpilótának is, aki a pilótafülkében talált rá az ájult férfire. Gronych-ot végül a rendőrség vitte el, a szilveszteri mulatság sikerét pedig az is jól mutatta, hogy véralkoholszintje két órával az elfogása után is a megengedett 0,8 ezrelék háromszorosa volt.

A rendőrség képviselője az ügy kapcsán akkor elmondta, habár a dolog nagyon ijesztőnek tűnhet, elég kicsi volt az esély arra, hogy a pilóta sikeresen felszálljon a géppel.