Orosz kémmel találkozgatott Trump volt tanácsadója

Többször találkozott orosz titkosügynökkel Carter Page, aki később az elnökséget elnyert Donald Trump kampánytanácsadója volt – írta a Buzzfeed.com

Carter 2013-ban New Yorkban beszélt Viktor Podobnijjal, akinek bizonyos dokumentumokat is átadott. Az orosz férfi ellen 2015-ben vádat emeltek, mivel nem regisztrált, külföldi kormány megbízásából tevékenykedő lobbistaként dolgozott.

A peranyaghoz csatolták Podobnij és egy orosz kollégája, Igor Szporisev beszélgetésének felvételét is, ahol „1-es számú férfit” emlegettek, Page-re utalva, amit ő maga is elismert a bíróságon. (Távollétükben Podobnijt és Szporisevet is elítélte a bíróság.)

„Azt írta, hogy elnézést kér, de Moszkvába ment és elfelejtette megnézni a bejövő hívásokat, de szeretne találkozni, miután visszatér. Szerintem egyszerűen hülye volt és elfelejtette, hogy ki vagyok. Nyilván a Gazpromos ügy győzte meg, és most azt gondolja, hogy ha megszerzik a projektet, akkor sokra viheti...Persze, én is mindenfélét ígértem neki...Ez szokásos titkosszolgálati módszer – átverni, hogy is dolgozhatnánk másképp külföldiekkel. Szívességet ígérsz a szívességért, megkapod a dokumentumokat, aztán elküldöd a hárombetűsbe” – vezetett bele árnyalt káromkodással a felvételen Podobnij a titkosügynök munkájának mindennapjaiba.

Miután még demokrata vezetés alatt az elnökválasztás idején a Fehér Ház megvádolta Moszkvát azzal, hogy titkosszolgálati eszközökkel befolyásolja a választást – levélfeltörések a demokrata párt körül, amibe a párt elnöke is belebukott és Hillary Clinton szűk vereségében is szerepet játszhatott –, így különösen fontos kérdés, mennyire állhatott szoros kapcsolatban Page az oroszokkal és mit tudhattak meg tőle.

Page energetikai szakemberként ismerkedett meg 2013 januárjában Podobnijjal és fél éven át többször találkoztak. Page energetikával kapcsolatos dokumentumokat adott át.

Mindez egybevág a brit elhárítás, az MI6 egykori ügynöke, Christopher Steele által összeállított dokumentummal, amely szerint az orosz fél igyekezett Trump közelébe férkőzni, többek között Page-en keresztül. Az elnök tanácsadója, Michael Flynn szintén orosz kapcsolatai miatt volt kénytelen gyorsan lemondani posztjáról februárban.

A 46 éves Page az ismeretlenségből tűnt fel Trump mellett. Az akkor még csak republikánus elnökjelölt külügyi tanácsadójaként mutatta be a nyilvánosságnak. A stáb aztán gyorsan szakított vele, amikor orosz kapcsolatait firtató hírek jelentek meg.

Page tagadja, hogy bármi törvényelleneset tett volna az oroszokkal találkozva. Szerinte Steele dokumentuma is tudatosan rá kihegyezve van összeállítva.

Az egykori tanácsadó, ezért is döntött úgy még a múlt hónapban, hogy önként együttműködik a szenátusi vizsgálóbizottsággal, amely azt vizsgálja, milyen gyakorlati lépéseket tehettek az oroszok az elnökválasztás befolyásolására.