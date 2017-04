Ennyit tudunk a metrórobbantásról

Szerdán 14 -re nőtt a hétfői szentpétervári metrómerénylet halálos áldozatainak száma – jelentette az Interfax. A robbantás óta eltelt 20 órában rengeteg biztosnak tűnő, majd megcáfolt, hivatalos és szemtanúk alapján megfogalmazott verzió látott napvilágot, az elkövető személyére, a merénylet módjára de még a bombák számára vonatkozóan is.

A hétfői részletekről itt olvashat.

Két robbanás vagy egy?

Az első hírek arról szóltak, hogy két szomszédos metrómegállóban lévő szerelvény egy-egy vagonjában robbant bomba. Hétfőn, helyi idő szerint fél kettőkor. Végül kiderült, hogy a Szennaja Ploscsagy és a Tyehnologocseszkij Insztyitut közötti alagútban lévő szerelvény egy vagonjában robbant egy 300-500 gramm trotil erejének megfelelő bomba, mindkét állomást füst terítette be, de a szerelvény a robbanás után elgurult a Tyehnologicseszkij Insztyitutig, a sérülteket és az utasokat innen menekítették ki.

Találtak viszont a közelben, egy másik vonalon, a Ploscsagy Voszsztanyijánál egy fel nem robbant bombát, amelyet egy porral oltóban rejtettek el.

Öngyilkos merénylő?

Az első verziók meglepő magabiztossággal zárták ki annak lehetőségét hogy egy sahid – öngyilkos merénylő az arab szemtanú és mártír szóból – követte volna el a merényletet, helyette előre táskába rejtett pokolgépről beszéltek, szemtanúk látni is véltek egy férfit, aki a Szennaja Ploscsagynál a vagonba szállva az ajtónál letette a csomagját, majd az utolsó pillanatban kiugrott.

Hétfő éjszaka már az öngyilkos merénylő verziója jött elő, keddre azonban ez is bizonytalanná vált, továbbra sem tudni, hogy a robbanás epicentrumában lévő maradványok egy áldozattól vagy egy sahidtól származnak. A legfőbb érv emellett, hogy a helyszínen egy fejet találtak, ami legnagyobb valószínűséggel a testre erősített bombától szakadhat le a merénylőről.

Ez persze nem zárja ki, hogy ne más élesítse a bombát távirányítással – a feltételezések szerint mobiltelefon aktiválta a felrobbant és a fel nem robbant bombát is – egyelőre mégis a magányos merénylő verzióját valószínűsítik.

Gyanúsított is van?

Nevek vannak, érdemi gyanúsított nincs. Hétfőn megjelent egy fotó egy muszlim öltözetű férfiról a metró térfigyelő kamerái alapján, de az illető – bár állítólag jelenleg is kihallgatják – a jelek szerint nem érintett a merényletben. Őrizetbe vettek egy baskíriai oroszt is, ám őt is elengedték.

Fotó: Olga Maltseva / AFP

Kirgiz lehet a merénylő?

Ezután megnevezték a lehetséges öngyilkos merénylőt, de a tanácstalanságot jelzi, hogy az egyszemélyes szerepre mindjárt ketten is akadtak: egy kazahsztáni egyetemista, Makszim Arisev, majd egy hat éve Szentpéterváron élő kirgiz, Akbarzson Dzsalilov. Előbbi halálát a nyomozásba bekapcsolódott kazah hatóságok nem erősítették meg.

A krigiz hatóságok viszont megerősítették, hogy a 22 éves orosz-kirgiz állampolgárságú férfi lehetett az elkövető.

Az Iszlám Állam tette?

Vlagyimir Putyin az első hírek után meglepő visszafogottsággal nyilatkozott a merényletről – a baleset lehetőségét sem zárta ki –, amely épp akkor történt, amikor ő szülővárosa, Szentpétervár közelében, Sztrelnában tárgyalt a belarusz elnökkel. 2010. március 29-én egyébként Moszkvában, 2011. április 11-én Minszkben volt metrórobbantásos merénylet, igaz a kettőnek nem volt köze egymáshoz: a moszkvai, kettős merényletet két, kaukázusi illetőségű fiatal öngyilkos merénylő nő – a sahidból képezve oroszul sahidka – követte el, a szálak az azóta már likvidált Doku Umarov csecsen vezetőhöz vezettek. A minszkit pedig két, 25 éves helyi fiatalember követte el, akiket halálra ítéltek, majd 2012-ben kivégeztek, esetükben terrorista szál nem volt kimutatható.

A második, fel nem robbant bomba megtalálása után azonban már egyértelmű volt, hogy merényletről van szó, és a felmerült információk az Iszlám Állammal szimpatizálókra mutattak. A terrorista szervezet azonban egyelőre nem vállalta magára a merényletet, ami meglepő, ha valóban megtorlásnak szánta az Iszlám Állam Oroszország szíriai katonai szerepvállalásáért. A Sínai-félsziget felett 2015. október 31-én felrobbantott orosz utasszállító után az Iszlám Állam bejelentkezett a merénylet elkövetésével – Putyin eleinte akkor is óvatosan nyilatkozott a terrorcselekmény lehetőségéről.