Vegyifegyver ölhetett meg kilenc gyereket Szíriában

Harmincöt ember, köztük kilenc gyerek vesztette életét egy vegyifegyver gyanús támadásban kedden – írta a Reuters a londoni központú, Szíriai Emberi Jogi Megfigyelő Szervezetre (SOHR) hivatkozva.

Orvosi források alapján arról számoltak be, hogy köhögésre ingerlő anyagot szórtak a levegőből, több áldozatnak habzott a szája. A halottakon túl további hatvan ember sérült meg a szíriai Idlib tartományban lévő, egykor 50 ezres Khan Sejkunban, Szíria északnyugati részén.

Idlib tartomány nem az Iszlám Állam, hanem az orosz katonai segítséget élvező Bassar Aszad elnökkel szembeni, a Nyugat által támogatott szíriai felkelők ellenőrzése alatt áll. Oroszországot többször is érte a vád, hogy Aszad mellett kiállva csak szőrmentén küzd az Iszlám Állammal, légi erejét sokszor inkább a szíriai elnök pozícióit közvetlenebbül fenyegető felkelők ellen veti be, ahogyan ez az Idlib tartományhoz közeli Aleppóban is történik.

Damaszkusz visszautasítja, hogy vegyi fegyvereket vetne be, de az