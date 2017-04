Meglepő amerikai reakció az új észak-koreai rakétakísérletre

Észak-Korea ballisztikus rakétát lőtt ki keleti partvidékéről szerdán a Japán-tengerbe - közölte a dél-koreai hadsereg. A rakétát az ország északi részén található Sinpo kikötővárosból indították, mintegy 60 kilométert tett meg, mielőtt becsapódott a tengerbe a Koreai-félsziget mellett –tudatta a dél-koreai hadsereg egyesített vezérkara egy rövid közleményben.

Az értesülést Japán és az Egyesült Államok is megerősítette. A japán kormány tiltakozott, jelezve, hogy nem tudja tolerálni Phenjan ismételt provokációit. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő közeljövőben sorra kerülő találkozóján várhatóan fontos téma lesz az Észak-Koreára való nyomásgyakorlás kérdése.

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter ugyanakkor elképesztően szűkszavú Twitter-posztban reagált a rakátakísérletre, amit a CNN hihetetlenül furcsának nevezett:

Secretary Tillerson: The United States has spoken enough about North Korea. We have no further comment. https://t.co/ccVPjWTWdX