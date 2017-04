Kiosztották egymást Le Penék a tévévitán

Az előzőnél élesebb konfrontációk alakultak ki a francia elnökjelöltek második tévévitáján, amin ezúttal az elnökválasztás április 23-i első fordulójában induló mind a 11 jelölt részt vett. Az egyik legfontosabb téma az Európai Unió volt, ami mentén a két legesélyesebb jelölt, a függetlenként induló volt szocialista gazdasági miniszter Emmanuel Macron, és a szélsőjobboldali Nemzeti Frontot vezető Marine Le Pen is összecsapott.

Ugyan jellemzően csak 1-2 százalékra mérik a kis jelölteket – akik között volt nacionalista, centrista, kommunista és trockista is –, de most lehetőséget kapva értelemszerűen ki akartak tűnni, és Le Pen és a konzervatív jelölt François Fillon botrányait is elővették.

Megint nekifuthattak

A március 20-án rendezett első tévévitán csak az öt legesélyesebb jelölt vett részt, és ugyan pengeváltások is tarkították, de a három és fél óra leginkább az egyes jelöltek érveinek és elképzeléseinek felsorakoztatásáról szólt. A BFMTV gyorsfelmérése szerint akkor a nézők a függetlenként induló Macron-t látták a leginkább meggyőzőnek.

Az azóta eltelt két hétben nem változott lényegében az állás: továbbra is Le Pen és Macron vezeti a felméréseket 25-26 százalékkal, míg François Fillon 20 százalék környékén a harmadik. A negyedik a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon, míg Benoît Hamon, a szocialisták jelöltje csak az ötödik helyre, és 10 százalék körüli eredményre számíthat.

A felmérések alapján így Le Pen és Macron jutna tovább a május 7-i második fordulóba. Ott aztán nagyon biztosan nyerne a függetlenként induló volt gazdasági miniszter, aki mögé a saját pártja hivatalos jelöltjével szemben beállt Manuel Valls volt miniszterelnök is.

A felesége fiktív alkalmazása körüli botrány miatt alaposan visszacsúszó Fillon a vita előtt abba próbált kapaszkodni, hogy a közvélemény-kutatók tévednek, rejtőzködő szavazói pedig nem látszanak a felmérésekben. Miután azonban ellene már március 14-én, múlt héten felesége ellen is vádat emeltek az ügyben.

Kiosztották egymást

A kedd esti második vitán Macron valódi változást, a politikai élet megújítását ígérte. Fillon szerint Franciaország háborúban áll, de ő megvédené az iszlamista terrorizmustól, és megismételte, hogy neki lenne egyedül törvényhozói többség is a háta mögött. Le Pen pedig többek között arról beszélt, hogy visszaadná a népnek a jogait, és visszaállítaná Franciaország határait.

Le Pen azt is megismételte, hogy kilépne az eurózónából, és népszavazást tartana az EU-tagságról. Ezúttal azonban volt, aki pont azért támadta, mert nem tartja elég radikálisnak az elképzeléseit: François Asselineau azt mondta, ő a Nemzeti Front vezetőjével ellentétben azonnal megindítaná a kilépési folyamatot, „a frexitet".

Macron viszont éppen erősítené az európai építkezést, és szerinte Le Pen nacionalista javaslatai gazdasági háborúval érnének fel. Mint mondta, a franciák elveszítenék a vásárlóerejüket, ha kilépnének az eurózónából. „Ugyanazokat a hazugságokat szajkózza, amiket 40 éve hallgatunk az apjától is" – vágta oda a Le Figaro szerint Le Pennek.

Le Pen erre azt mondta, nem kéne úgy tennie, mintha valami újat hozna, miközben úgy beszél, mint egy legalább 50 éves őskövület. „Időnként beszélnie kéne földművesekkel, Macron úr" – szúrt oda egy másik ponton Macron-nak Le Pen, amikor arról beszélt, hogy nem termelnek elég zöldséget és gyümölcsöt Franciaországban.

Fillon viszont azt vezette le, hogy mivel Le Pen gazdasági programja arra épül, hogy kilépnek az eurózónából, de a felmérések szerint a franciák nagy többsége megtartaná az eurót, ezért a Nemzeti Front vezetőjének valójában nincs gazdaságpolitikája.

Hamon viszont azért támadta keményen Fillon-t, mert félmillióval csökkentené a közszolgák számát, míg Mélenchon abszurdnak nevezte a volt miniszterelnök munkahelyteremtési elképzeléseit.

A kis jelöltek belelendültek

Az egyik kisebb jelölt, Nicolas Dupont-Aignan többször is próbálta támadni az erre visszavágó Fillon-t, akinek elpártoló szavazóit próbálta felszívni. Viszont Macron-on is számonkérta a bankár múltját, és azt állította, hogy mind Fillon, mind Macron alatt emelték az adókat az elmúlt két ciklusban.

A botrányokra utalva a trockista Philippe Poutou arról beszélt, hogy Fillon megszorításról szónokol, közben ő viszont közpénzeket költ, Le Pen pedig az európai pénzekkel nem számolt el. Le Pen erre úgy reagált, hogy ha felfüggesztik a mentelmi jogát, akkor megjelenik a bíróság előtt.

Miután az egyik műsorvezető is ezt pedzegette, Fillon azt mondta, hogy nem követett el hibát. Egyébként pedig nem fog válaszolni a botrányt érintő kérdésekre, főként nem újságíróktól, miután szerinte a sajtó is próbálta két és fél hónapon át ellehetetleníteni. „De még mindig itt vagyok" – mondta, hozzátéve, hogy majd a franciák mondanak róla véleményt április 23-án.

Már csak két és fél hét van hátra a francia elnökválasztás első fordulójáig, az utolsó tévévitát pedig három nappal korábban, április 20-án rendezik majd meg. (Elemző helyszíni riportunkat a francia kampányról itt olvashatja.)