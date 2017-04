Egy ellopottnak vélt pénztárca miatt fojtották meg Sissyt Németországban

Tavaly novemberben, egy Hohenhameln közelében álló lakókocsiban ölték meg a 40 év körüli, Sissy névre hallgató magyar prostituáltat. Mivel pár nappal korábban szintén megöltek egy Nelly néven dolgozó magyar nőt, egy ideig felmerült az is, hogy sorozatgyilkosság történhetett. A német ügyészség most nyilvánosságra hozott vádirata szerint azonban ennél sokkal prózaibb ok miatt kellett meghalnia Sissynek: egy német kuncsaftja azt hitte, hogy ellopta a pénztárcáját, írja a Bors.

A 35 éves német férfi az együttlét után hazaindult, de útközben megállt tankolni, amikor észrevette, hogy nincs meg a pénztárcája. Azt hitte, hogy Sissy lakókocsijában maradt, vagy a nő ellopta. Visszament a nőhöz és kérdőre vonta, majd veszekedni és dulakodni kezdtek. Sissy a földre került, a férfi pedig megfojtotta. Hogy rablógyilkosságnak tűnjön, elvitte a lakókocsiban található pénzt, a tévét, és a nő mobiltelefonját, hogy a rendőrök ne tudják meg, ki járt nála.

Mivel a német rendőrök ettől függetlenül is megtudták, hogy kik voltak aznap a magyar prostituáltnál, a férfi vallomást tett szemtanúként állítva be magát. Részletes leírást adott egy másik férfiről, akiről fantomképet tettek közzé a rendőrök. Egy másik meghallgatásán viszont elszólta magát, arról beszélt, hogy a nőt megfojtották és kirabolták - amiről nem tudhatott volna, ha nem ő lett volna a tettes. A férfi december óta börtönben van, hamarosan gyilkosság miatt bíróság elé állítják.

Az ellopottnak vélt pénztárca a férfi nadrágzsebéből került elő.

