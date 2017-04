A boncolás igazolta, vegyi fegyvert vetettek be Szíriában

A Törökországba szállítottak közül elhunyt 3 áldozat boncolása során bebizonyosodott, hogy vegyi fegyvert vetettek be a szíriai Han Sejkun településén, mondta Bekir Bozdag török igazságügyi miniszter Kirikkaléban.

A Millyet török napilap internetes oldalán azt írja: Bozdag nyilatkozata szerint a Han Sejkunban elhunytak fojtogató gáz következtében vesztették életüket, tüdejükben súlyos ödéma található.

Korábban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is azt tette közzé, hogy kedden idegmérget tartalmazó vegyi fegyvert vetettek be Szíriában.

Az Idlíbtől délre fekvő Han Sejkunt kedden érte légicsapás, de találatot kapott a lázadók kezén lévő övezetekben tevékenykedő mentőszervezet helyi központja és az ar-Rahme kórház is. Munzer Halíl, Idlíb tartomány egészségügyi vezetője szerint a támadásban szarint és klórgázt alkalmaztak.

Szerdára hetvenkettőre emelkedett a halálos áldozatok száma. Más források korábban száznál több halálos áldozatot említettek. A halottak között húsz gyerek és 17 nő van.

A szíriai légierő azt közölte: ők nem vegyi támadást hajtottak végre, hanem a felkelők egy nagy fegyverraktárát bombázták. A szíria légteret ugyanakkor az oroszok ellenőrzik. Moszkvában Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt mondta: a légteret ellenőrző orosz eszközök adatai arról tanúskodnak, hogy a szíriai légierő a felkelők egy fegyver- és lőszerraktárára mértek csapást. Az oroszok állítása szerint a területen olyan "műhelyek voltak, amelyekben mérgező anyagokkal töltött tüzérségi lövedékeket állítottak elő".

Az ENSZ nyomozást indít a feltételezett vegyifegyver-támadás és a kórházak elleni támadás ügyében. Vegyi fegyver használata és egészségügyi létesítmények szándékos célba vétele háborús bűntettnek és az emberi jogok súlyos megsértésének minősül.

Szerdán szavazás nélkül ért véget az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) az ügyben összehívott rendkívüli ülése. A BT tagjai kölcsönösen azzal vádolták egymást, hogy kudarcot vallottak a már hat éve húzódó konfliktusban. A Brüsszelben tartott nemzetközi donorkonferencia résztvevői mintegy hatmilliárd dollárt ajánlottak fel a polgárháború sújtotta Szíria támogatására.