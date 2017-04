Ezernél is több embert mentett ki az olasz parti őrség a Földközi-tengerből

1350 bevándorlót mentett ki az olasz parti őrség a Földközi-tengerből csütörtökön – közölték a római hatóságok.

Az afrikai menekültek – férfiak, nők és gyerekek – most is a líbiai partokról indultak útnak Európa felé, összesen tizenkét hajó fedélzetén. A parti őrség egy holttestet is kiemelt a tengerből.

A kedvező időjárás miatt az utóbbi napokban emelkedett a Líbiából útnak induló bevándorlók száma. Az embercsempészek a migránsokat gyakran jelentősen túlterhelt, tengeri hajózásra alkalmatlan járművekre szállítják fel, amelyeket még a líbiai partok közelében sorsukra hagynak.